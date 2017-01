Congo-Kinshasa: Kinshasa interdit l'importation de la viande de porc provenant de la Belgique

« Ces viandes de porc interdites ont des résidus antibiotiques », affirme Patrice Musoko Mbuyi, estimant que les autorités du pays devraient prendre cette mesure avant les festivités de nouvel an et de Noël. Par conséquent, il demande aux consommateurs de « faire très attention lorsqu'on veut consommer la viande ».

Cependant, d'autant plus que l'alerte de l'UE est arrivée à point nommé, le président de l'Association des consommateurs des produits vivriers en RDC, Patrice Musoko Mbuyi regrette le fait que la mesure du gouvernement soit arrivée « en retard ». Alors que « cette viande du porc belge était déjà sur le marché et consommée par la population congolaise», déplore-t-il.

« On va évaluer la mesure au courant de la semaine, pour établir s'il n'y a pas eu de quantité de cette viande qui a atteint le territoire congolais et qui est en vente. Dans lequel cas, on fera tout pour retirer ces viandes du marché. Dans le cas où il n'y aura pas la présence de cette viande de porc sur le marché, on va éventuellement lever la mesure au moment opportun », a déclaré Aimé Boji.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.