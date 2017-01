Algérie: Généralisation de la TNT et installation de l'Autorité de régulation de la presse écrite, principaux objectifs de 2017

Le ministre n'a pas manqué cette occasion pour saluer le rôle de la radio en tant que média "dynamique et extrêmement percutant", mettant en exergue son rôle notamment dans la promotion de la femme, dans l'écoute des préoccupations des jeunes et dans la protection de l'environnement.

"Nous avons cumulé une quarantaine de sessions de formations sur tout le territoire national et les choses avancent d'un pas sûr, étant donné qu'il y a moins de diffamation, d'attaques et d'injures dans la presse", s'est félicité M. Grine, qui a jugé le bilan de ces cycles de formation "globalement positif".

Parmi les autres objectifs du secteur durant l'année qui vient de débuter, M. Grine a également cité l'installation de l'Autorité de régulation de la presse écrite, l'effacement de toutes les zones d'ombres en matière de radio diffusion, la poursuite des cycles de formation au profit des journalistes et des citoyens et le parachèvement du système RDS (Radio Data System).

