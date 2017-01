Congo-Kinshasa: Accord recherche signataires désespérément

L'accord intercongolais laborieusement concocté par la Conférence nationale épiscopale du Congo (CENCO) sera-t-il signé un jour par toutes les parties prenantes ? C'est la question que l'on continue de se poser une semaine après la conclusion formelle le 31 décembre 2016 de ce nouveau protocole censé sortir le pays de la crise dans laquelle il patauge.

Pour reprendre le refrain d'une célèbre chanson de l'orchestre de l'université d'Abidjan sortie dans les années 90, c'est comme « voiture d'étudiant... on pousse, on pousse avant d'arriver ».

Pourvu seulement qu'ils y arrivent un jour ! Car depuis le temps que les évêques poussent et rament comme des galériens, l'espoir de la St-Sylvestre s'est parfois mué en désillusion et en scepticisme au fur et à mesure que les réserves se multipliaient.

Réserve de la majorité présidentielle ; réserve du Rassemblement de l'opposition ; réserve du Premier ministre Sami Badibanga et de son gouvernement qui, à peine installés, risquent de faire les frais d'un nouveau remaniement ; réserve enfin du Front pour le respect de la constitution (FRC) cornaqué par le MLC de Jean-Pierre Bemba.

Autant de signes de réticence qui font douter de la volonté réelle des uns et des autres de parvenir à ce compromis historique que pourtant tous, la main sur le cœur, affirment appeler de leurs vœux.

Un arbitrage qui, s'il n'est pas vraiment satisfaisant, aura au moins le mérite d'épargner au Congo le désastre que ne cessent de lui prédire les augures.

En tout cas, on peut tout reprocher aux prélats du Congo, sauf de ne pas être tenaces, eux qui s'échinent à lever les uns après les autres les nombreux obstacles qui ne cessent de se dresser sur le chemin menant à l'inclusivité que tous réclament à cor et à cris sans trop savoir par quel miracle elle sera mise en œuvre.

Ainsi sont-ils parvenus à vaincre les réticences du FRC qui a finalement assuré à l'issue d'une rencontre avec la CENCO qu'il signerait ce fichu texte.

On ne sait pas encore quand, mais à l'évidence le temps presse pour les ecclésiastiques, qui doivent retourner à leurs occupations célestes, puisqu'ils sont censés rejoindre leurs diocèses respectifs dès aujourd'hui. C'est bien de s'occuper du pouvoir temporel pour lequel les Congolais s'étripent, mais à César ce qui est à César...

Et à l'allure où vont les choses, avec cet arrangement particulier qui ne sera rien d'autre qu'un accord dans l'accord intercongolais, le plus dur sera moins de réussir à arracher cette précieuse signature à tout le monde que d'appliquer les bonnes résolutions qui auront été prises pour mener à l'organisation des élections générales d'ici la fin de l'année.

Et pour cela, combien de messes les religieux devront-ils célébrer et combien de cierges leurs ouailles devront-elles brûler pour que le délicat échafaudage érigé à la St-Sylvestre tienne et tienne aussi toutes ses promesses ?Telles sont les grandes questions qui se posent désormais aux Congolais.