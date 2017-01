Les revendications des fonctionnaires et agents de l'Etat trouveront-elles une solution ? En tout cas, le gouvernement ivoirien se dit disposé à accéder à leurs doléances. Et ce, dans la mesure de ses possibilités.

Pour apaiser le front social, le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Pascal Abinan, a annoncé hier, lors d'une conférence de presse organisée à son cabinet au Plateau, la tenue d'un forum social du 23 au 25 février prochain à Grand-Bassam.

Ce, en présence des différentes centrales syndicales, des syndicats de la Fonction publique, des ministères techniques et du Conseil national du dialogue social (CNDS). Il a rassuré que les revendications et propositions des syndicats seront analysées au cours de ce forum.

Et les éléments pertinents qui seront retenus par le gouvernement feront l'objet de mesures. «Le gouvernement est très soucieux des préoccupations des travailleurs. Mais il tiendra compte de ses possibilités à l'effet d'apporter des solutions à leurs différentes revendications », a-t-il insisté.

Le premier responsable de la Fonction publique ivoirienne a rappelé qu'à aucun moment le gouvernement n'a rompu le dialogue avec ses partenaires sociaux.

D'ailleurs, a-t-il pré- cisé, pour préparer ce forum social afin qu'il ne soit pas une foire aux invectives ou à des débats intellectuels qui ne débouchent pas souvent sur des solutions concrètes, un pré- atelier été organisé par son département ministériel, de concert avec le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et l'Institution de pré- voyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'Etat ( IPSCGRAE) les 21 et 22 décembre 2016 à l'agence principale de l'Ips -Cgrae de Cocody (Attoban).

Soixante-six syndicats ( 66) et vingt-trois ministères techniques ont pris part à cette rencontre. Les syndicats, au cours de ce pré-atelier, se sont appropriés la réforme des pensions civiles. Ils ont fait des propositions relatives à l'amé- lioration de la réforme et au financement des prestations dites non contributives.

« Les résolutions issues de ce pré-atelier nous convainc fort bien que nous avons eu raison de l'organiser. Beaucoup de propositions ont été faites par les syndicats. Mais elles seront analysées par un comité interministériel (comité administratif).

Lequel sera mis en place au plus tard le 20 janvier prochain. Le comité aura un mois pour sortir les éléments qui vont faire l'objet du forum social. Et le forum lui-même se tiendra du 23 au 25 février prochain à Grand-Bassam.

Ces assises vont rassembler toutes les composantes du monde syndical » a-t-il fait remarquer. Ajoutant que de façon consensuelle, les différentes résolutions seront transmises au gouvernement qui en donnera une réponse après analyse.

« Le Gouvernement n'est pas du tout fermé aux préoccupations des fonctionnaires. Le pré- sident de la République, Alassane Ouattara, nous a instruit de les écouter et voir dans quelle mesure amé- lioré le contenu de la réforme des régimes de pensions publiques de retraite », a signifié le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration.

Il a balayé du revers de la main les allégations de certaines formations syndicales qui tentent de faire croire à l'opinion nationale que l'ordonnance n° 2012- 303 du 04 avril 2012 portant organisation des régimes de pensions gérés par l'IPS-CGRAE appauvrit les fonctionnaires.

«L'objectif de cette réforme est de rendre pérenne le système des régimes de retraite. Tous les pays qui n'ont pas eu le courage d'entreprendre une réforme ont vu leur système de régimes de pensions périclité », a affirmé Pascal Abinan.

Aussi, s'est il voulu précis relativement à l'ordonnance de 2012. « Cette ordonnance portant organisation des régimes de pensions gérés par l'IPS -CGRAE a été déjà actée. Elle ne sera pas annulée, encore moins retirée. Nous allons essayer de l'améliorer » a-t-il lancé.