Sénégal: Commerce extérieur - Les importations ressorties à 268 milliards en octobre 2016

Les importations sont ressorties à 268,6 milliards de FCFA, au cours de la période sous revue, contre 255,8 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 5,0%.

Selon l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie(ANSD), ce relèvement est essentiellement dû à l'augmentation des achats à l'extérieur d'automobiles et cars (23,0 milliards de FCFA contre 10,6 milliards de FCFA au mois précédent), d'autres machines et appareils (+49,4%).

Par ailleurs, indique la même source, les importations d'huile brute de pétrole évaluées à 30,6 milliards de FCFA au mois d'octobre 2016 contre une quasi-absence au mois précédent, a contribué à ce relèvement. Cependant, la baisse des importations de camions et camionnettes (-60,5%) et de riz (-53,2%) a atténué cette tendance à la hausse. Comparées au mois d'octobre 2015, les importations ont connu un repli de 1,5%. Leur cumul à fin octobre 2016 a atteint 2500,8 milliards de FCFA contre 2470,6 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2015, soit un accroissement de 1,2%.

Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les autres machines et appareils (31,1 milliards de FCFA), l'huile brute de pétrole (30,6 milliards de FCFA), les automobiles et cars (23,0 milliards de FCFA), les produits pétroliers finis (14,7 milliards de FCFA) et les produits pharmaceutiques (10,3 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal sont la France (16,6%), l'Inde (12,7%), le Nigéria (11,4%), la Chine (9,2%) et les Pays-Bas (5,0%).