Afrique du Nord: Alphabétisation - L'Algérie opère un bond qualitatif grâce à sa stratégie nationale

L'association "Iqraa" compte organiser, à l'occasion de la Journée arabe d'alphabétisation, des portes ouvertes et des expositions pour mettre en avant les programmes et les mécanismes d'alphabétisation existant en Algérie, ainsi que des campagnes de sensibilisation auprès des filles dans les régions rurales.

A cet égard, l'association "Iqraa" exhorte le réseau arabe d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes et les peuples arabes à "unifier leurs efforts pour élaborer des programmes d'alphabétisation efficients".

L'association a, par ailleurs, estimé qu'en dépit des efforts consentis par les Etats arabes au cours de la décennie écoulée et de l'adoption de la plupart des recommandations internationales issues des différents sommets tenus, l'analphabétisme continue de menacer les peuples arabes, notamment les femmes et les jeunes.

"Iqraa" encourage l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans ses programmes et accorde un intérêt particulier à la formation des encadreurs, a indiqué la même source.

L'association a précisé que 1.781.000 personnes, dont 1.643.906 femmes, avaient bénéficié de ses programmes d'alphabétisation, ajoutant avoir créer 15 centres de proximité d'alphabétisation, de formation et d'intégration des femmes et des filles en milieu rural, en collaboration avec les autorités locales et des entreprises privées.

