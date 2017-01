Algérie: Agriculture - Recensement des terres agricoles non exploitées

Les différentes filières agricoles, notamment stratégiques comme les céréales, la pomme de terre, les légumes et les fruits, ont enregistré une croissance soutenue depuis 2001, a ajouté le ministre, faisant état de la création de 23.320 emplois, dont plus de 19.000 permanents, dans la wilaya.

Ces programmes ont permis d'enregistrer des progrès notables en matière de production agricole et un bond qualitatif entre 2001 (début du programme national de développement agricole) et 2016, a indiqué le ministre, citant l'élargissement de la superficie arable de 6.339 hectares à 22.000 hectares, l'augmentation de la valeur de la production de 8,9 milliards de dinars en 2001 à 14,9 milliards de dinars en 2016, soit 1 % de la valeur de la production agricole nationale.

Plus de 9.000 exploitants ont bénéficié de ces aides, notamment pour la réalisation de 4.200 puits, la plantation de 12.000 hectares d'arbres fruitiers, la construction de 385 structures pour l'élevage, la réalisation de 8 chambres froides d'une capacité de 4.800 mètres cubes et la distribution de 1.082 ruches d'abeilles.

"Un recensement de toutes les terres non exploitées est en cours. Ceux qui n'ont pas procédé à la mise en valeur des terres dont ils ont bénéficié seront déchus de leurs droits et les terres seront récupérées et attribuées à d'autres demandeurs conformément à la réglementation en vigueur", a affirmé M. Chelgham.

Répondant à la question orale du membre du Conseil de la nation, Hosni Saïdi, sur le sort des terres non exploitées dans la wilaya de Bechar et l'apport de ceux qui ont bénéficié de l'aide de l'Etat à la production agricole, le ministre a précisé que le recensement en cours ne concernait pas que la wilaya de Bechar mais l'ensemble du territoire national.

Alger — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chelgham Abdesslam, a indiqué jeudi que le secteur avait lancé un recensement des terres agricoles non exploitées à travers l'ensemble du territoire national, précisant que ceux qui n'ont pas mis en valeur les terres dont ils ont bénéficié seront déchus de leurs droits.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.