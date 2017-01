Maroc: Rabia El-Moustain et Zineb Aït Assi inhumées à Ouled Ghanem et Béni-Mellal

En pleine préparation de la CAN 2017 avec l'équipe nationale du Maroc à Al Ain, le… Plus »

Rabia El-Moustain âgée d'une quarantaine d'années et mère de trois enfants, a été inhumée dans son village Ouled Ghanem après les prières d'Addohr et du mort à la mosquée où ont été récités des versets du Coran. Le corps a ensuite été enterré dans le cimetière voisin, en présence d'environ deux cents personnes.

Leur enterrement a eu lieu mercredi à Ouled Ghanem commune rurale de la province d'El Jadida, dans la région de Doukkala-Abda et à Béni-Mellal. Après les prières d'Addohr et du mort à la mosquée "Jabrane", la dépouille de la défunte Zineb Aït Assi, a été transportée au cimetière "Ouled Drid" à Beni-Mellal où elle a été inhumée.

Les dépouilles des deux victimes marocaines de l'attentat d'Istanbul de Rabia El-Moustain et Zineb Aït Assi, ont été rapatriées dans la nuit de mardi à mercredi au Maroc par un vol de la Royal Air Maroc à l'aéroport de Casablanca. Les deux corps des deux Marocaines ont ensuite été transportés vers leurs villes d'origine, El Jadida et Beni-Mellal (centre).

