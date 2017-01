Algérie: Portes ouvertes sur l'Ecole de l'artillerie de campagne de Boussaâda - La logistique militaire de Bousâada draine foule

Constantine — La logistique militaire de l'Ecole d'application de l'artillerie de campagne de Boussaâda (M'Sila) "Chahid Achour Mustapha" a impressionné le public de Constantine lors d'une exposition organisée jeudi au Centre d'information territorial de la 5ème région militaire de Constantine qui abrite la manifestation "Portes ouvertes" sur cette institution.

L'obusier 2c3 de 152mm de tir direct et indirect sur un linéaire de 17,3 km, le lance-roquettes BM21 (une artillerie de saturation) d'un calibre de 122,4mm assurant des tir jusqu'à plus de 20 km, les canons anti-chars MT12 et les mortiers de 120 mm figurent parmi les armes de combat qui ont "capté" l'attention des visiteurs de cette manifestation d'information, organisée dans le cadre du plan de communication de l'Armée nationale populaire (ANP).

Des jeunes et moins jeunes ayant investi le lieu de cette manifestation ont exprimé leur "satisfaction" devant les avancées réalisées par l'Algérie dans le domaine d'armement de combat des forces terrestres.

Des explications détaillées sur le matériel de combat acquis et maîtrisé par les éléments de l'ANP dépendant du commandement des forces terrestres, notamment de l'EAAC chahid Achour Mustapha de Boussaâda, ont été fournies au public qui s'est montré "curieux et intéressé" par le domaine de la défense nationale.

Des officiers ont présenté au public l'historique de cette école "prestigieuse" de formation militaire et ont donné des informations détaillées sur le corps d'artillerie créé en Algérie juste après l'indépendance, avec l'ouverture à Tleghma de l'Ecole nationale d'artillerie puis son transfert vers plusieurs régions du pays avant d'élire domicile en 1991 à Boussaâda.

Située à environ 10 km au sud de la ville de Boussaâda, cette institution de formation moderne dans le corps d'artillerie relevant des forces terrestres de l'ANP, a pour mission d'assurer des formations spécialisées dans l'armement de l'artillerie et de suivi des étudiants, ainsi que de l'étude et de l'évaluation de l'usage des armes, leur développement et leur modernisation, a-t-on noté.

Dans son allocution d'inauguration de la manifestation d'information devant se poursuivre jusqu'à samedi, le général Abdelhakim Meraghni, chef d'état-major à la 5ème région militaire, qui s'exprimait au nom du Commandant de la 5ème région militaire, a mis l'accent sur "l'importance de ce genre de manifestation qui s'inscrit dans le cadre du plan de communication du commandement de l'ANP dans le renforcement des liens de rapprochement entre l'armée et le citoyen".

Pour le colonel Abderrahmane Mekhloufi, chef du service de la communication auprès du Commandement des forces terrestres, cette manifestation a pour objectif d'informer le maximum de citoyens sur les performances de cette institution et les perspectives professionnelles qu'elle offre.