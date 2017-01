Algérie: L'ANSEJ lancera de nouveaux services pour permettre aux jeunes de s'inscrire et suivre en ligne leurs dossiers

Guelma — L'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (Ansej) compte lancer "avant fin janvier" de nouvelles applications sur son site électronique permettant aux jeunes d'effectuer leur demande et de suivre leurs dossiers par Internet et téléphones mobiles, a affirmé jeudi à Guelma Slimane Boulekrinet, conseiller du directeur général de cet organisme.

Ces applications "sont actuellement prêtes et sont en cours d'expérimentation avant de les mettre officiellement en service" à travers tout le territoire national, a déclaré à l'APS ce responsable, en marge de l'installation de la section de wilaya de la fédération nationale des jeunes entrepreneurs, organisée à la maison de la culture Abdelmadjid Chafai.

Il a également précisé qu'en plus de l'opération d'inscription en ligne lancée par l'agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes depuis 2014, ces nouvelles applications vont permettre aux jeunes de suivre l'évolution de leur dossier et d'éventuels documents manquants sans avoir à se déplacer.

M. Boulekrinet a, par ailleurs, ajouté que les services proposés à travers le site web de l'agence visent à créer un réseau de jeunes entrepreneurs susceptible de constituer "un espace pour faire connaître les micro entreprises et exposer leurs produits", en plus d'ouvrir un débat entre les jeunes bénéficiaires et créer des passerelles d'interactivité et d'échanges d'expériences.

D'un autre côté, il a été procédé, selon M. Boulekrinet, au recouvrement en 2016 de plus de 7 milliards de DA du montant global des crédits alloués aux jeunes pour la création de microentreprises dans le cadre du dispositif de l'Ansej, qualifiant ce taux "d'important".

Ce montant, a-t-il ajouté dans ce contexte, représente "le double ou plus" des crédits récupérés en 2015, ce qui a permis de financer un grand nombre de nouveaux projets.

Le conseiller du directeur général de l'Ansej a affirmé, dans son intervention, lors de l'ouverture des travaux du congrès de wilaya des jeunes entrepreneurs, que la loi des finances 2017 a conforté les différents avantages fiscaux et financiers accordés aux jeunes désireux de créer une micro entreprise, soulignant que l'agence entend poursuivre son soutien et accompagnement aux jeunes souhaitant investir essentiellement dans les secteurs de l'agriculture, du bâtiment, des travaux publics et des technologies de l'information.

Dans une déclaration à l'APS, Kheireddine Hamel, président de la fédération nationale des jeunes entrepreneurs a affirmé, pour sa part, que le bureau de la wilaya de Guelma est le second bureau installé depuis l'agrément de la fédération le 17 décembre 2016, soit après l'installation de celui de la wilaya d'Annaba le 2 janvier de l'année en cours, attestant que le programme d'action de la fédération, est axé sur l'installation de bureaux à travers les 48 wilayas et ce "avant la fin du premier trimestre 2017".

Il a également précisé que la fédération œuvrera à atténuer les difficultés rencontrées par les jeunes bénéficiaires de la création de micro entreprises dans le cadre de l'ANSEJ et la caisse nationale d'assurance contre le chômage (CNAC), assurant que la fédération a enregistré près de 30 000 demandes d'adhésion via le site web ouvert pour cette opération.

Le congrès de wilaya de la fédération des jeunes entrepreneurs a vu la participation d'environ 500 investisseurs et concepteurs de micro-entreprises ayant bénéficié des différents dispositifs d'aide à l'emploi lesquels ont procédé à l'élection de leurs représentants locaux à l'issue d'une réunion à huis clos.