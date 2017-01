Burkina Faso: Jacques Alain Ablé, patron de «l'Etoile du sud» - «Les plages sont bondées, mais les chambres sont vides»

interview

En début d'après-midi en cette veille de Noël, tout n'est que calme et volupté à « l'Etoile du sud », l'un des établissements de la constellation d'hôtels qui longent la plage de Grand Bassam, la première station balnéaire ivoirienne.

Quelques clients de ce 4 Etoiles s'ébattent dans la piscine, d'autres lézardent sur le sable quand ils ne se baignent pas dans le bleu turquoise de l'immensité marine.

Difficile de savoir qu'il y a neuf mois, cet endroit paradisiaque avait été transformé en enfer par des terroristes qui, dans leur sanglante randonnée, ont laissé sur le carreau 19 morts le dimanche 13 mars 2016.

Après le Radison Blu de Bamako le 20 novembre 2015 puis le Splendid et le Cappuccino le 15 janvier 2016, Bassam donc comme si ceux qu'on appelle abusivement « djihadistes » avaient arrêté un agenda macabre qu'ils exécutaient froidement.

Les stigmates de cette folle journée ne sont plus visibles, les Bassamois réapprennent à vivre même si c'est toute l'économie d'une ville qui a pris du plomb dans l'aile.

Et au-delà du décor de carte postale, beaucoup d'hôteliers broient du noir, car « si les plages sont bondées, les chambres, elles, sont vides ».

C'est ce que nous a confié Jacques Alain Ablé, le patron de l'Etoile du sud, lors d'une escapade que nous y avons effectuée le samedi 24 décembre 2016 en marge de la cérémonie de première cotation de Coris Bank international à la Bourse régionale des valeurs mobilières.

M. Ablé, repassez-nous le film de votre journée ce fatidique 13 mars 2016.

Ce jour-là, j'avais à titre purement personnel la protection de ma mère dont c'était l'anniversaire. Donc toute la famille était réunie autour d'elle et nous étions à l'église Notre-Dame d'Afrique.

La messe une fois dite vers midi, mon chauffeur me dit que mon portable n'arrête pas de sonner et que c'est l'hôtel qui m'appelle. Je me dis alors qu'il devrait y avoir un problème sérieux sans pouvoir m'imaginer un seul instant sa nature.

Et puis un client m'appelle de la chambre et me dit : «Jacques, écoute, ça tire dehors. » Je saute donc dans ma voiture et normalement de l'église à l'hôtel il y a une vingtaine de minutes par l'autoroute. Bassam n'était même pas encore au courant de ce qui se passait sur la plage.

On passe le premier corridor, mais au bout de la rue, on ne pouvait plus passer. J'ai fait dresser quelques barricades en attendant que les forces de l'ordre, que j'avais entre-temps alertées, arrivent, pour au moins empêcher ceux qui voulaient aller à la plage de s'y rendre.

Etant conseiller municipal de Grand-Bassam, j'avais cette petite autorité qui me permettait de prendre quelques mesures d'urgence en attendant.

On a donc organisé ce que nous pouvions organiser jusqu'à ce que la riposte officielle se mette en place 30 à 45 minutes après. Voilà comment pour moi cette journée tragique a commencé.

Le plus dramatique pour moi, c'est que j'étais impuissant : j'avais des clients prisonniers à l'hôtel, mon personnel dont je ne connaissais pas le sort, et bloqué à l'extérieur, comme je l'étais, je ne pouvais pas faire grand-chose pour eux sinon attendre et prier.

Mais ce qui nous a un peu aidés, c'est qu'après ce qui s'est passé chez vous au Burkina (1), des amis Belges étaient venus nous aider à revoir nos mesures de sécurité en nous apprenant des choses vraiment basiques.

Et ce qu'ils nous ont appris nous a beaucoup servi. Il faut savoir que nous avons un buffet tous les dimanches, et à cette heure, l'hôtel était vraiment plein. On devait avoir entre 100 et 150 personnes qui s'apprêtaient à déjeuner.

Et dès les premiers coups de feu, le personnel a demandé aux clients de se réfugier derrière les murs puisque c'est ce que nos instructeurs nous avaient enseigné ; malheureusement ils ont trouvé et descendu le monsieur qui s'était cramponné derrière le comptoir, et la dame qui a essayé d'escalader le mur pour aller dans l'hôtel attenant a pris une balle dans le dos. Elle est décédée au moment où on la transportait à l'hôpital.

Mais pourquoi vous et pas un autre établissement ? Vous avez été ciblé au hasard ou à dessein ?

Au départ je me suis dit que ça devait être le fait du hasard, mais après réflexion j'en doute. Car entre les différents hôtels qui ont été visés ce jour-là, il y a aussi des établissements où ils ne sont pas passés.

Ils ont commencé à L'Etoile du sud, ont sauté le Corail Beach, ont continué à la Taverne bassamoise, ont sauté encore deux autres hôtels avant d'aller à La Paillotte. Ils savaient donc où ils voulaient aller.

Une polémique est née suite à l'intervention des Forces de défenses et de sécurité (FDS). Vous qui étiez aux premières loges si on peut dire, qu'en pensez-vous ?

Vraiment elles ont été très réactives. Déjà, comme je le disais tantôt, en quittant Abidjan, j'ai appelé ceux que je pouvais joindre au niveau de la hiérarchie militaire et sécuritaire et 30-45 minutes plus tard, les éléments étaient sur place.

Pour moi ils sont venus très vite et cela a permis, croyez-moi, de limiter les dégâts. Il ne faut pas leur faire un mauvais procès.

Au moment où nous échangeons, certains papotent dans la piscine, d'autres sur la plage et dans la mer. Faut-il pour autant croire qu'aujourd'hui toutes les blessures sont cicatrisées ?

Vous savez, de toutes les façons, nous on ne peut pas partir ailleurs. Nous sommes hôteliers, et l'amour de notre travail nous aide à tenir. Depuis ces tristes événements, nous communiquons beaucoup pour rassurer la clientèle et la population pour qu'elles viennent à Bassam.

Et cela fonctionne pour la plage, où il y a beaucoup de monde, mais pas pour les hôtels. Je ne vous le cache pas, c'est très difficile, les taux de remplissage sont toujours très bas, de l'ordre de 25-30%.

Les gens viennent, passent la journée sur la plage mais pas dans les hôtels. Et ça joue énormément sur l'activité

On sait qu'il y a eu des mesures d'accompagnement pour permettre de garder la tête hors de l'eau. Pour un établissement comme le vôtre, qu'est-ce que cette bouée de sauvetage a représenté ?

Nous avons apprécié le geste, mais c'est une véritable goutte d'eau dans la mer. Et nous continuons de nous battre pour que l'Etat allège nos souffrances et fasse plus d'efforts, au niveau par exemple des différents impôts.

Au-delà de votre secteur d'activité, n'est-ce pas toute l'économie de Bassam qui a pris du plomb dans l'aile ?

Tout à fait. Bassam, c'est la première ville balnéaire de Côte d'Ivoire et, n'étant pas très éloignée de la capitale économique, c'est la destination privilégiée quand on veut sortir du cadre étouffant d'Abidjan.

Mais avec ce qui s'est passé, les gens ont comme un blocage quand ils veulent venir. Et ça freine l'activité de toute la ville.

Le maire a fait un travail remarquable et nous non plus nous n'avons pas arrêté de rassurer la clientèle, mais il y a encore du chemin.

Projetons-nous maintenant l'avenir. En cette période de vœux, quel est celui qui vous tient le plus à cœur ?

Déjà, c'est souhaiter que les gens continuent de fréquenter les hôtels de Bassam, que ce que nous avons vécu cette année ne se reproduise plus ni ici ni ailleurs en Côte d'Ivoire.

Car quand le tourisme va bien, c'est que le pays va bien. Nous prions donc pour que l'activité reprenne à 100% dans tous les domaines