Afrique du Sud: Huit municipalités bientôt sans électricité pour non-paiement

Mais la justice a rejeté l'appel et Eskom a donné aux municipalités jusqu'au 16 janvier pour régler leur facture. Le problème est que le fournisseur d'électricité est lourdement endetté, à près de 25 milliards d'euros qu'il attribue aux connexions illégales et au non-paiement.

Au total les huit municipalités doivent près de 700 millions d'euros d'arriérés à Eskom. La société nationale d'électricité a menacé de couper le courant d'ici la fin de la semaine. Et une organisation de la société civile a saisi la justice, soutenant que cette décision est illégale. Selon le groupe Afriforum, elle pénaliserait les commerces et les particuliers pour la mauvaise gestion de leur municipalité.

