Algérie: Un dispositif de prévention sanitaire inhérent au déplacement des supporters de l'EN

Pour ce qui est du VIH-Sida, plusieurs mesures de prévention sont indispensables, à savoir éviter les baignades dans les rivières ou les lacs (risque d'infection parasitaire), éviter de marcher pieds nus sur le sable et sur les sols humides et de ne jamais acheter des médicaments en dehors d'une pharmacie agréée.

Il est également conseillé d'éviter l'ingestion de glaçons, de jus de fruits frais, de légumes crus et de fruits non pelés de même que la consommation d'aliments insuffisamment cuits, tels que le poisson, la viande, la volaille et le lait.

"Au cours de votre séjour au Gabon et durant les deux mois qui suivent votre retour en Algérie, en cas de fièvre, un avis médical doit être pris rapidement pour mettre en œuvre dès que possible un traitement adapté", avertit la même source.

A ces mesures doit s'ajouter un traitement médicamenteux adapté à chaque individu d'où la nécessité de consulter le service SEMEP pour indications et orientation vers la structure assurant la délivrance du traitement à prendre et à poursuivre après le retour en Algérie.

La même source explique que le paludisme (maladie parasitaire), est la première cause de mortalité en Afrique subsaharienne. Elle est transmise par les piqûres de moustiques et impose de ce fait le recours à des mesures de protection individuelle (sprays, crèmes, diffuseurs électriques, moustiquaires... ).

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.