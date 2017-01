Algérie: Oran - Forte participation à la journée nationale du cross militaire

A la fin des quatre courses, les trois premiers de chaque catégorie d'âge ont été récompensés, soit 12 coureurs au total pour chaque sexe. Les courses et la remise des médailles ont eu lieu dans une belle ambiance, empreinte de franche camaraderie pour les uns et de retrouvailles pour les autres.

Les femmes étaient également de la partie avec les mêmes catégories d'âge, mais sur des distances moindres, à savoir 5 km pour les 18-25 ans, 4 km pour les 26-32 ans, 3 km pour les 33-40 ans et 2 km pour celles âgées de plus de 40 ans.

Cette compétition hivernale a comporté quatre courses sur des distances de 5 à 10 kilomètres selon les catégories d'âge (hommes), les 18-25 ans sur une distance de 10 kilomètres, les 26-32 ans (8 km), les 33-40 ans (6 km) et les plus de 40 ans (5 km).

La compétition sportive a drainé plusieurs centaines de jeunes et moins jeunes sportifs sur la ligne de départ. Certains avaient même plus de 40 ans et disputaient avec ferveur le terrain avec leurs cadets.

Le même officier supérieur a ajouté que cette journée nationale du cross de l'ANP s'inscrit dans le cadre du plan d'information et de communication de l'institution militaire et en exécution du programme annuel des manifestations sportives militaires, notant que des compétitions similaires ont été organisées au niveau de toutes les unités militaires du territoire relevant de la 2ème RM.

"Le sport chez le soldat est primordial. Il permet d'entretenir ses capacités tout au long de sa carrière militaire et d'être toujours en bonne condition physique afin de répondre aux exigences des opérations militaires et être opérationnel à tout moment", a-t-il souligné.

