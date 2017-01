L a traditionnelle présentation des vœux au chef de l'Etat, c'est ce matin au Palais présidentiel. La salle des « Pas perdus » accueillera du monde pour cette cérémonie. Comme tous les ans, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, les confessions religieuses, les rois et chefs traditionnels viendront présenter leurs vœux au président de la République.

Après une année relativement calme et stable, les invités du chef de l'Etat, Alassane Ouattara, profiteront de l'occasion, en plus des vœux, pour présenter leurs souhaits pour cette année 2017.

Le corps diplomatique, conduit par le Nonce Apostolique, plaidera non seulement pour la paix en Côte d'Ivoire, mais surtout pour plus de coopération entre notre pays et tous les Etats frères représentés sur le sol ivoirien.

En 2016, les doléances du Doyen du corps diplomatique tournaient autour de la réconciliation nationale, de la sécurité, des réformes constitutionnelles, de la justice ou encore de la bonne gouvernance .

Certainement dans les doléances des ambassadeurs, la question de la réconciliation nationale sera abordée lors des échanges avec le Président Alassane Ouattara. Naturellement, sur ce dossier, le président de la République a déjà fait un grand pas.

En plus du dégel des avoirs et du retour des exilés politiques, beaucoup de détenus ont été libérés entre 2011 et 2015. Lors de son message à la Nation encore, dans la nuit du 31 décembre dernier, le chef de l'Etat a annoncé la libération de plus de 2000 prisonniers par grâce présidentielle.

Certainement que parmi les graciés, figurent d'autres détenus que l'opposition qualifie de « prisonniers politiques ». La concertation fraternelle et le dialogue ont toujours été la démarche du Président Alassane Ouattara.

Comme il l'a réitéré dans son discours de fin d'année, la philosophie houphouétiste est toujours au cœur de son action politique. La porte du dialogue politique n'a jamais été fermée.

Le président de la République rassurera les ambassadeurs accrédités dans notre pays qu'il est dans de bonnes dispositions d'esprit pour poursuivre l'œuvre de réconciliation qu'il a initiée dès sa prise de fonction à la tête de la Côte d'Ivoire.

Pour ce qui est des réformes constitutionnelles, c'est chose faite. Le projet de la nouvelle Constitution a été bien conduit. C'est un franc succès. La Côte d'Ivoire est maintenant dans la troisième République.

Quant à la sécurité, les Ivoiriens et les populations résidant en Côte d'Ivoire vivent de mieux en mieux. Seul bémol, l'année écoulée, l'attentat terroriste de Grand Bassam.

Le Forum des confessions religieuses, l'une des entités autorisées à parler au cours de cette cérémonie, ne manquera pas de se faire le portevoix des populations.

L'an dernier, les discours de Mgr Alexis Touabli Youlo et du Cheick Boikari Fofana ont tourné autour de la réconciliation, de la cherté de la vie. Aujourd'hui, force est de constater que de nettes amé- liorations ont été enregistrées sur ces questions.

Aux hommes de Dieu qui le solliciteront pour maintenir un climat de paix et de stabilité, le chef de l'Etat rappellera certainement tous ces progrès. Au rang des invités du Président Ouattara, il y a aussi les rois et chefs traditionnels qui auront leur mot à dire.

Nanan Tanoé Désiré, roi des N'Zima Kotoko, porte-parole de la chambre des têtes couronnées de notre pays, avait attiré, en janvier 2016, l'attention de la classe politique sur la nécessité de préserver la paix sociale.

Il reviendra certainement sur l'adoption de la nouvelle Constitution qui consacre désormais la Chambre des rois et chefs traditionnels comme une institution de la République à part entière.

A ses illustres hôtes, le pré- sident de la République précisera que la réconciliation nationale a connu une progression remarquable avec le retour d'exil de certains opposants, l'indemnisation des victimes et la participation de l'opposition aux dernières élections législatives dans le calme et la sérénité.

Par ailleurs, il rappellera aux têtes couronnées leur rôle et leur mission de gardiens de la paix et de la cohésion dans nos socié- tés.

D'autres points de revendications seront certainement évoqués au cours de cette cérémonie solennelle de présentation des vœux de Nouvel an.

Des doléances que l’arrière-petit-fils de l'empereur Sékou Ouattara de Kong se chargera fort de prendre en compte dans son action politique tout le long de l'année 2017.