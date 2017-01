Algérie: Les bureaux de change ne peuvent remédier à eux seuls au problème du marché parallèle

Alger — Le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi a indiqué jeudi que l'ouverture de bureaux de change ne peut, à elle seule remédier au problème du marché parallèle car la demande dépasse l'offre, affirmant que les pouvoirs publics œuvraient à le régler progressivement.

Répondant à la question orale d'un membre du Conseil de la Nation, le ministre a affirmé que le problème du change ne réside pas en l'ouverture de bureaux dédiés à ce genre d'opérations, précisant que "la faiblesse de l'offre de la part des citoyens non résidants ou étrangers induite par les lacunes du secteur du tourisme d'une part, et la forte demande de la part des citoyens résidants d'autre part sont à l'origine d'un déséquilibre entre l'offre et la demande.

Aussi, l'ouverture de bureaux de change ne peut à elle seule résoudre la problématique du marché parallèle de change", a-t-il estimé, ajoutant que les pouvoirs publics "œuvrent à la mise en place de mesures pour remédier progressivement à cette situation".

Réfutant la promulgation "d'un quelconque décret exécutif en avril dernier", M. Baba Ammi a indiqué que les quarante-six bureaux de change évoqués ont obtenu en fait un agrément de la Banque d'Algérie (BA) conformément à l'instruction 08-96 et l'instruction 13-97, et la directive n° 07-95 relative au contrôle du change.

Sur les 46 bureaux agrées, 40 se sont vu retirer leurs agréments, dont 13 à la demande des bénéficiaires eux même, et 27 pour non entrée en activité après l'obtention de l'agrément, a ajouté le premier argentier du pays.

Le ministre a expliqué que les bureaux de change ne peuvent vendre de devise aux citoyens résidants que dans des cas fixés par la loi.

Répondant à une autre question orale sur une éventuelle émission de titres sans intérêts dans le cadre de l'emprunt obligataire, lancé récemment par le trésor public, le ministre des finances a fait état d'un "projet à l'étude pour l'émission d'emprunts sans intérêts" rappelant par la même occasion que nombre de banques notamment la Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance (CNEP) et la Banque de Développement Local (BDL) émettent au profit du large public des titres sans intérêts, outre l'existence d'un livret d'épargne sans intérêts.

Le ministre a tenu à préciser qu'"il n'existe pas de banques islamiques et de banques non islamique", affirmant qu'" il y a des banques soumises à un système bancaire international et qui peuvent proposer des services avec ou sans intérêts en matière d'épargne".

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie globale de modernisation du système financier par la diversification des prestations offertes aux clients, a indiqué M. Baba Ammi.

La loi autorise les banques et les établissements financiers à proposer des prestations qui ne sont pas basées sur le taux d'intérêt, a-t-il ajouté rappelant que des instructions ont été données dans ce sens à l'ensemble des banques publiques d'où le produit "Moucharaka" ou "Mourabaha".

Concernant de l'Emprunt national pour la croissance économique, lancé en avril dernier, le ministre a fait état de la collecte d'un montant global de 560 milliard DA, affecté au financement d'infrastructures de base telles que des ports, des voies ferrées et l'extension des zones industrielles.

Le ministre a indiqué, en outre, que l'opération de mise en conformité fiscale volontaire a incité nombre de commerçants et de chefs d'entreprises non structurés à intégrer le secteur formel.

En réponse à une autre question sur une possible ouverture, pour les Moudjahiddines, de l'importation de véhicules touristiques, le ministre a affirmé que les invalides de la Guerre de libération nationale ont le droit d'acquérir ce genre de véhicules de l'étranger ou auprès d'un concessionnaire automobile tous les cinq ans avec exonération totale des droits et taxes de douane ainsi que des procédures de contrôle sur le commerce extérieur et de change.

Cette mesure profite depuis longtemps aux Moudjahiddines et demeure en vigueur, a rappelé le ministre.