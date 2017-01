Afrique de l'Ouest: Surcharge sur les routes - Les sanctions tombent le mois prochain

Préserver le réseau routier des pays de l'Uemoa. C'est l'objectif des autorités de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en instaurant le Règlement 14 de l'Uemoa relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids, et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises.

Un dispositif qui a fait l'objet récemment d'une rencontre à Abidjan. Dans son intervention, le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, a rappelé que le Gouvernement ivoirien, sous la houlette du Président Alassane Ouattara, a engagé depuis 2011, d'importants travaux de réhabilitation et de construction de nouvelles routes bitumées dans le cadre des programmes divers (PPU, PER, PUIUR, PRECI, PRICI), donnant ainsi une fière allure au réseau routier national.

Le diagnostic Mais ces efforts colossaux sont annihilés par le phénomène des surcharges des véhicules lourds de transport de marchandises qui ont pignon sur rue dans la sous-région.

En effet, des études réalisées dans plusieurs pays de l'Uemoa ont montré que la surcharge routière est la cause principale de la dégradation des routes et fait perdre plus de 30 milliards FCFA par an aux économies nationales.

Et plus encore, l'interprétation des résultats de pesée obtenus sur la station d'Alokoi, située sur l'Autoroute du Nord, révèle une dégradation due à l'agressivité des surcharges deux fois plus rapide que la normale.

La lutte contre la surcharge se veut donc un défi majeur pour le développement socio-économique des Etats qui repose en grande partie sur les infrastructures routières.

Une lutte qui consiste en l'application inté- grale du Règlement 14 de l'Uemoa. Règlement 14 de l'Uemoa.

La Côte d'Ivoire, pays membre de l'Uemoa, s'est appropriée la Déclaration du 23 septembre 2016 des ministres en charge des Infrastructures et du Transport routier des Etats membres de l'Uemoa, du Ghana et de la Guinée, à Cotonou au Bénin.

Ainsi pour les ports, il s'agit, d'achever leur équipement en pèse-essieux fixes et de démarrer le pesage avec délestage et amendes conformes au Règlement 14.

A savoir 20 000 FCFA pour le transport national et 60 000 FCFA pour le transport international par tonne de surcharge constatée, à compter du 1er février 2017. A cela s'ajoute l'application de l'amende conforme au Règlement 14.

C'est-à- dire 100 000 FCFA pour tout dépassement de la hauteur limite de gabarit fixé à 4,5 mètres à compter du 1er février 2017.

Pour les corridors et les plateformes générant plus de 200 000 tonnes de fret par an, il s'agit de s'équiper en pèse-essieux fixes et mobiles opérationnels et de démarrer le pesage avec délestage et amendes conformes au Règlement 14.

Soit 20 000 FCFA pour le transport national et 60 000 FCFA pour le transport international par tonne de surcharge constatée, sur les corridors et les plateformes générant plus de 200 000 tonnes de fret par an à compter du 1er avril 2017. Il s'agira aussi d'appliquer l'amende de 200 000 CFA par véhicule surchargé aux plateformes et établissements dans lesquels la surcharge est constatée.