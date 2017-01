Afrique: 25ème édition du #FESPACO - 20 films dont deux de la Côte d'Ivoire en lice pour le grand prix

La fin du suspense ! Comme annoncé, le délégué général du Fespaco (festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou), M. Ardiouma Soma a dévoilé hier après-midi au Palais de la culture de Treichville, la liste des 20 films retenus dans la compétition officielle fiction long métrage de la 25ème édition du Fespaco, qui se tiendra du 25 février au 4 mars 2017 dans la capitale burkinabé.

C'était au cours de la cérémonie officielle de lancement du Fespaco 2017, en présence du ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, et du ministre burkinabé de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, ainsi qu'un public nombreux, qui a pris d'assaut, pour l'occasion, la salle Kodjo Ebouclé. Sur les 20 longs métrages, issus de 15 pays, en course donc pour l'Etalon d'Or de Yennenga, grand prix du Fespaco, on dénombre deux productions ivoiriennes, « L'interprète» d'Olivier Koné et « Innocent malgré lui » de la paire Kouamé Jean de Dieu Konan-Kouamé Mathurin Samuel Codjovi, et une co-production ivoiro-burkinabé « Frontières » d'Apolline Woyé Traoré.

Deux anciens lauréats de l'Etalon d'Or de Yennenga sont également en lice. Il s'agit du Sénégalais Alain Gomis, sacré en 2013 avec «Tey», qui revient cette année avec « Félicité » ; et du Ghanéen Kwaw Paintsil Ansah, lauréat en 1989 avec «Heritage Africa», qui convoite cette fois-ci l'Etalon d'or de Yennenga avec « Praising the lord plus one». On note également parmi ces 20 élus, « La forêt du Niolo » d'Adama Roamba ( Burkina Faso) et « L'orage africain-un continent sous influence » du Béninois Sylvestre Amoussou, deux cinéastes chevronnés du continent et habitués du Fespaco. Selon M. Ardiouma Soma, la sélection de ce Fespaco 2017 sera totalement bouclée en fin de semaine. Environ 150 films seront sélectionnés pour la compétition, dans cinq catégories à savoir : long métrage(fiction) ; court métrage (fiction) ; documentaire ; série télévisuelle ; films des écoles africaines de cinéma.

« Plus de 1000 films ont été inscrits en 2017 contre plus de 760 en 2015. C'est un signe révélateur du dynamisme du cinéma et de l'audiovisuel », s'est réjoui le délégué général du Fespaco. L'édition 2017 s'articulera, à l'en croire, autour de cinq axes importants : la sélection officielle, le Mica (marché international de la télévision et du cinéma africain) qui sera à sa 18ème édition; l'événementiel, et le Off. Concrètement, en marge des projections de films, il y aura une foire artisanale et touristique à la Maison du Peuple, un espace gastronomique au siège du Fespaco, le village Akwaba qui sera installé à la Place de la nation et dédié à la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, sans oublier les animations musicales et artistiques. Ce n'est pas tout, car le Fespaco renouera, en 2017, avec ses cérémonies d'ouverture et de clôture grandioses au Stade municipal de Ouagadougou. Et le 25 mars, pour le premier clap du Fespaco 2017, la mégastar du reggae Alpha Blondy donnera un concert live.

On imagine déjà l'ambiance qu'il y aura dans cette bonbonnière... Le Fespaco 2017 fera également une part belle à la réflexion avec un colloque, le 22ème du genre, sur le thème : « Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel». L'idée, c'est de croiser les regards des professionnels du cinéma sur les questions liées au développement de l'industrie cinématographique. L'innovation majeure de ce 25ème Fespaco, a dit M. Soma, c'est de donner une dimension numérique au festival. « Notre ambition, c'est de numériser trois salles de cinéma qui sont Ciné Burkina, Neerwaya et le Cenasa», a-t-il confié. Peu avant, le ministre Bandaman avait indiqué que le Côte d'Ivoire, en tant que pays invité d'honneur, montrera sa richesse et sa diversité culturelle en présentant des longs métrages, des courts métrages, des documentaires et des séries télé. « Nous irons au Fespaco pour faire honneur au cinéma africain », a insisté le ministre de la Culture et de la Francophonie.

De son côté, son homologue du Burkina Faso, Tahirou Barry a expliqué que le choix porté sur la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur se justifie par une volonté commune de mettre en lumière le dynamisme de l'industrie ivoirienne du cinéma et de l'audiovisuel, et de favoriser un échange d'expériences. Ensuite, il a fait savoir que cette 25ème édition du Fespaco est placée sous le sceau du renforcement du professionnalisme. « Avec l'appui de l'ensemble des partenaires, nous ferons en sorte que le Fespaco soit et demeure un espace d'éclosion et de promotion de talents, mais également un forum de développement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle». Enfin, SEM. Mahamadou Zongo, Ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, a noté que le Fespaco est devenu, en quarante années d'existence, un pôle d'attraction, «l'ambassadeur de notre continent sur le plan de la culture».