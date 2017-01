Algérie: GTAC-2017 - Ould Ali instruit ses services à régler les questions "encore pendantes"

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a instruit ses services à l'effet de régler définitivement les questions encore pendantes concernant l'organisation de la 7e édition du Grand Tour d'Algérie cycliste (GTAC-2017), prévue du 4 au 28 mars.

M. Ould Ali a présidé une réunion de la Commission nationale de préparation et d'organisation des manifestations sportives internationales en Algérie, en présence des présidents des Fédérations de rafle et billard, de boxe, d'escrime et de cyclisme, selon un communiqué du ministère (MJS), jeudi.

Après avoir débattu des contraintes rencontrées dans le processus préparatoire du GTAC-2017, le ministre a demandé à ses services de tenir dans la semaine une réunion consacrée à cette compétition en vue de régler définitivement les questions encore pendantes.

Cette réunion a permis également de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs du championnat d'Afrique de rafle (Mostaganem du 24 au 30 janvier), de l'étape de la Coupe du monde d'escrime (13-15 et 21-22 janvier à Alger), du championnat d'Afrique de boxe professionnelle (17 février à Alger) ainsi que du gala de boxe professionnelle à Tizi-Ouzou (24 février).

Le ministre a tenu à remercier les membres de la commission pour "leur apport appréciable tout au long de l'année écoulée dans la réussite des différentes manifestations sportives internationales", ajoute-t-on de même source.

A l'issue des différentes présentations, M. Ould Ali a invité les Fédérations organisatrices à faire bénéficier au maximum les sportifs et staffs techniques algériens de ces compétitions internationales et à faire découvrir aux invités de l'Algérie les différentes réalisations et sites touristiques du pays.