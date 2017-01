Algérie: Partenariat Formation-Entreprises - 190 jeunes recrutés en 2016 à Illizi

Illizi — Au moins 190 jeunes ont été recrutés l'année dernière dans la wilaya d'Illizi, en vertu de contrats de partenariat entre le secteur de la formation professionnelle et des entreprises nationales, a-t-on appris jeudi de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels (DFEP).

Parmi ce nombre, 61 jeunes ont été placés au niveau de l'entreprise SKTM (Shariket Kahraba oua Takat Moutadjadida) et 30 autres suivent un stage au niveau de cette entreprise pour être recrutés en 2018 en tant que dernière promotion, a précisé le DEFP d'Illizi, Youcef Hamdani.

Selon le même responsable, 23 jeunes des communes d'Illizi et In-Amenas ont également été placés en 2016 au niveau de l'entreprise algérienne de la production d'électricité (SPE) qui accueillera, en 2019, une dernière promotion de 32 jeunes, en plus du placement de 14 jeunes au niveau de l'entreprise nationale de forage (ENAFOR), 45 autres à l'entreprise nationale des services aux puits (ENSP) et six (6) au niveau du groupement TFT (GTFT).

Le secteur privé a contribué à l'absorption du chômage dans la région par l'embauche de sept (7) jeunes dans les activités de jardinage, de conduite d'engins et de restauration, en plus de l'octroi de crédits à 34 jeunes dans le cadre du dispositif de l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), a-t-il ajouté.

Recrutés au titre de conventions de partenariat, ces jeunes sont détenteurs de diplômes de techniciens supérieurs en électrotechnique, électronique industrielle, magasinier, techniciens forages, et d'autres filières ayant un rapport avec les activités d'hydrocarbures.

Dans le but d'étendre ces conventions, le secteur de l'enseignement et de la formation professionnels s'emploie, en coordination avec l'entreprise Algérie-Télécom, à la formation de jeunes dans le domaine de la fibre optique, l'organisation de stages dans les énergies renouvelables, en plus de la signature de contrats avec des agences touristiques pour l'organisation de stages dans la restauration et l'apprentissage des langues étrangères pour les guides touristiques, a fait savoir la même source.

Selon M. Hamdani, ces conventions ont été fructueuses, ont donné une impulsion au marché de l 'emploi et contribué à l'absorption du chômage dans la région, parallèlement aux efforts des instances de tutelle visant l'accroissement des capacités de formation des jeunes du Sud du pays, en plus de la couverture du déficit accusé dans certaines spécialités.

Le secteur de la formation professionnelle projette, en coordination avec les partenaires sociaux, l'établissement d'autres conventions dans les domaines du tourisme et de l'agriculture, à la faveur des opportunités d'investissement existantes dans ces domaines à travers la wilaya d'Illizi, et, ainsi, se mettre en droite ligne des orientations de l'Etat portant diversification de l'économie nationale, a conclu Youcef Hamdani.