Algérie: Mankeur Ndiaye invite les diplomates à être prêts à relever les défis du changement

Le ministre des Affaires étrangères affirme que les anciens diplomates restent "les semeurs experts des graines fécondantes de nos succès diplomatiques actuels et futurs, une base sur laquelle nous nous adossons pour appréhender l'avenir avec beaucoup plus de sérénité".

Il indique que tous ces défis interpellent les diplomates. " Leur traitement nécessite une bonne formation initiale et permanente, une spécialisation de nos diplomates", a soutenu Mankeur Ndiaye, relavant le caractère complexe des enjeux politiques et diplomatiques.

"Nous allons, à partir de cette année, certainement assister à des changements fondamentaux dans la politique internationale. Il faut s'y préparer. Il faut bien comprendre les enjeux, les jeux d'intérêt et repositionnements stratégiques, pour mieux dessiner l'intérêt national (... )", a-t- il indiqué.

