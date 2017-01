Togo: Les jeunes élèves et le système D

C'est presque le même son chez Edwige Kamassa. « J'ai été à la plage après je me suis promenée et j'ai rendu visite à mes amis puis nous sommes allés en boite », a-t-elle déclaré.

« La fête a été belle. Le 31 on avait fait un bridge à l'église et le 1er nous avons été dans une boite de la capitale », a indiqué Déborah Amenouvo.

Occupées par les études, les élèves ne devraient pas être des grands fêtards mais à voir surtout les jeunes filles des collèges et lycées s'engager en période de fête, on se demande si ces dernières ont un secret en la matière.

