Sénégal: Hausse du nombre des députés - FPDR-France dénonce une manœuvre de «l'apprenti dictateur»

Adepte des coups de force, des mensonges et des reniements permanents, Macky Sall joue désormais avec l'Etat de droit et la démocratie sénégalaise, persuadé qu'il peut instaurer une dictature et un régime de terreur au Sénégal, avec la complicité d'une partie des médias corrompus, abonnés aux enveloppes, des forces du désordre qui agissent dans l'illégalité, et d'une partie de la justice aux ordres», dénonce le Front qui appelle les Sénégalais à résister contre «l'apprenti dictateur»

En plus de la forme qui, selon ces opposants, laisse à désirer, le fond n'est guère plus reluisant C'est une décision purement politicienne du pouvoir visant à atténuer une défaite de l'Apr aux prochaines joutes électorales, par un effet de compensation au niveau de la diaspora.Il s'agit clairement d'une tentative de modification unilatérale de la carte électorale à des fins de fraude.

«Aucun segment de la diaspora, aucun mouvement citoyen n'a été consulté sur ce qui constitue une nouvelle lubie de Macky Sall qui fait fi de tous les principes démocratiques. Non seulement le nombre de députés proposé est disproportionné (15) mais qui plus est la répartition se fera de manière totalement arbitraire», note le FPDR-France dans un communiqué.

