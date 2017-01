Congo-Brazzaville: Infrastructures sportives - Le dossier du siège de la Fécofoot en bonne voie

Après la procédure qui passe par le déclassement du domaine public où sera érigé le siège de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) et l'attribution, les travaux de construction peuvent maintenant commencer, a expliqué l'architecte Gilles Prime.

Sur instruction du Premier ministre, trois membres du gouvernement ont effectué une descente sur les lieux où sera bâti le siège de la Fécofoot. Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou, ministre des Affaires foncières et du domaine public, Léon Alfred Opimbat, ministre des Sports et de l'éducation physique et Rosalie Matondo, ministre de l'Economie forestière, du développement durable et de l'environnement, ont désormais compétence sur le dossier car ce siège sera construit dans la zone de reboisement de la patte-d'oie, près des logements sociaux du Camp clairon.

« Nous sommes ici pour passer à la phase de déclassement afin de confirmer l'attribution et permettre à la Fécofoot de lancer les travaux de construction de son siège. Nous n'avons pas du temps à perdre », a expliqué le ministre des Affaires foncières et du domaine public, en présence de plusieurs membres de la Fédération congolaise de football, dont le premier vice-président, Guy Blaise Mayolas et le secrétaire général, Badji Mombo Wantete.

A en croire le premier vice-président de la Fécofoot, un grand pas vient d'être franchi et espère que le bout du tunnel se laisse entrevoir. « La descente des membres du gouvernement a permis de dissiper quelques zones d'ombre au sujet du terrain où sera construit le siège », a indiqué Guy Blaise Mayolas. Il a, par ailleurs, rappelé que la Fédération internationale de football association (FIFA) a prévu un financement, pour la construction de ce siège, datant de près de cinq ans . La partie congolaise qui a longtemps trainé le pas en tournant autour du pot, est cette fois-ci déterminée à tout faire pour que l'immeuble devant abriter les locaux de la Fécofoot sorte de terre et que la page soit définitivement tournée.