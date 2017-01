Congo-Kinshasa: Tourisme - 600 sites répertoriés

En outre, le développement du secteur touristique est également un gage de la consolidation de la paix. Sans un climat apaisé, il est impensable d'espérer tirer le plus large profit des avantages du tourisme dans le pays. Au-delà de la paix, il y a d'importantes contraintes structurelles qui nécessitent des solutions durables. Parmi ces maux, il faut mettre en bonne place l'impraticabilité des routes, le manque d'hôtels répondant aux standards internationaux et même les coûts des visas toujours aussi onéreux. Le problème de l'insécurité grandissante dans certaines parties du territoire nationale ne peut être éludé non plus. Enfin, les autorités touristiques devront veiller à mettre en œuvre des politiques de communication plus agressifs.

