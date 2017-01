Afrique de l'Ouest: Politiques fiscales - Des OSC ouest-africaines contre les discriminations dans l'impôt

Le prestigieux Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tiendra du 25… Plus »

Concernant les politiques de protection sociale, l'Etat doit réduire les taxes sur les factures d'électricité et les matériaux de construction, subventionner les constructions de logements sociaux et de sensibiliser les paysans à mettre leurs terres en valeur.

La société civile ouest-africaine a estimé que la réduction des inégalités passe aussi par le financement de l'éducation à travers, entre autres, le renforcement des capacités des acteurs de l'éducation, l'adoption d'un système éducatif type au Sahel, la fourniture des dépenses pour créer des universités dans toutes les régions et l'accroissement de l'offre éducative au post primaire et secondaire.

Et cet atelier, a-t-il dit, a permis à sa structure de livrer les résultats d'une étude sur l'idéal progressiste des systèmes d'imposition aux représentants des OSC actives et des institutions étatiques.

Aussi, l'exécutif doit-il réduire les niches fiscales en fiscalisant certains secteurs comme l'agriculture et renforcer les mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.

