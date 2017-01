A en juger sur cette lancée, la CAN 2017 s'annonce quand même belle pour le Cameroun dont la liste des 23 sans Aurélien Chedjou, Choupo Mouting, Benjamin Matip ou Stéphane Mbia, a fait couler beaucoup d'encre et de salive.

C'est ainsi que les dernières 45 minutes ont-elles été plus plaisantes, avec un Oyongo Bitolo toujours tonitruant, et un Clinton Njie ayant retrouvé beaucoup de plaisir à jouer. Toute chose qui a alors permis à Hugo Bross de faire tourner son effectif, avec l'entrée à la 76ème minute, de Frank Boya (amateur) d'Apejes de Mfou. Ou encore de Fai Collins, Ndjetei, Siani, Njie Tambe. Jules Godar a quant à lui, passé un séjour paisible dans les buts des Lions indomptables.

La 2ème mi-temps voit cependant l'entrée de Benjamin Moukandjo à la place d'un Aboubakar Vincent un peu absent, à l'exemple de toute l'équipe du Cameroun qui à la 1ère mi-temps, a fait preuve de fébrilité devant les buts, avec un milieu de terrain quelque dubitatif, et une défense axiale (Teke et Ngadeu) à la recherche de ses marques.

D'abord par un coup-franc du très virevoltant Oyongo Bitolo le latéral gauche camerounais, meilleur joueur du match. A la 65ème minute, Christian Bassogog l'ailier gauche des Lions indomptables apporte plus de sécurité à l'avance de l'équipe, en marquant un 2ème but. Bien lancé sur le flanc droit de l'attaque, le dossard N° 19 dribble ses vis-à-vis intérieur extérieur, avant d'enrouler une magnifique frappe qui va mourir dans les filets du portier congolais.

Oyongo Bitolo à la 53ème minute, et Christian Bassogog à la 65ème. Ce sont là, les deux buteurs des Lions indomptables contre les Simba de la RD Congo. Le match amical de football, est prélude à la CAN qui débute le 14 janvier prochain au Gabon. Avec une équipe quasiment expérimentale en 1ère mi-temps, Hugo Bross des Lions indomptables, a plié le match à la 2ème partie.

