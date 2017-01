Congo-Brazzaville: La Linafoot annonce la levée de la suspension de la Division 1

Les membres de la commission chargée d'évaluer les dispositions et informations des annexes de la… Plus »

Cette instance sub-délégataire de la Fédération congolaise de football association (Fécofa), organisatrice de la Division 1, a convié les clubs engagés dans le championnat d'élite à une réunion, le 7 janvier, pour discuter sur les modalités pratiques de la reprise de la division 1. Le ministre honoraire des Sports et Loisirs, Dénis Kambayi, avait suspendu le 15 décembre 2016 toute rencontre sportive sur toute l'étendue de la République, à 4 jours avant le 19 décembre 2016, alors qu'on craignait des troubles à la fin du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila. Mais le gouvernement Badibanga a ensuite été investi et Denis Kambayi a été remplacé par Willy Bakonga qui a demandé des garantis lors de son entrevue avec les membres du bureau exécutif de la Fécofa, avant la reprise du championnat.

