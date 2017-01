Sénégal: Transport aérien - Emirates gâte ses clients avec des tarifs spéciaux

De même, Emirates propose également plus de 2500 canaux de divertissement audio et visuel à la demande sur son système de divertissement «ICE», qui offre les derniers films, de la musique, des jeux et des livres audio y compris 90 canaux pour enfants.

Le hub d'Emirates à Dubaï, offre un cadre moderne, pratique et convivial pour votre escale vers d'autres destinations clé au sein du réseau mondial de la compagnie aérienne, certaines ayant plusieurs départs et desservies par le très emblématiques Airbus A380 à double pont.

Des tarifs spéciaux s'appliquent également à d'autres destinations choisies et prennent en compte Delhi, Paris, Boston et Singapour.

En effet, les tarifs en classe économique de Dakar à Beyrouth par exemple commencent à 453 300 FCFA, ceux en partance pour Istanbul à partir de 497 000 FCFA et à destination de Ney York à 578 800 FCFA, tandis que les tarifs aller-retour en classe affaires à destination de Dubaï commencent à partir de 1 422 500 FCFA, à destination de Milan à partir de 1 514 600 FCFA et à destination de Hong Kong à partir de 1 577 200 FCFA.

