Burkina Faso: FESPACO 2017 - Plus de 1000 films inscrits

La délégation générale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a rencontré, dans l'après midi du jeudi 5 janvier 2017 au Palais de la culture de Treichville, à Abidjan, les acteurs cinéma.

La rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 25e édition de la biennale culturelle qui se tient du 25 février au 4 mars prochain.

La Côte d'Ivoire est l'invitée d'honneur de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

La délégation générale de la manifestation a ainsi rencontré les acteurs du cinéma, dans l'après midi du jeudi 5 janvier 2017 à Abidjan, lors d'une conférence de presse internationale.

L'édition va se tenir sous le thème : « Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel». Les 20 films en fiction long métrage ont été annoncés officiellement.

Parmi eux figurent les œuvres de trois réalisateurs burkinabè à savoir « Frontières » de Apolline Woye Traoré, « La forêt du Niolo » de Adama Roamba et « Thom » de Tahirou Tasséré Ouédraogo.

A l'occasion de ladite conférence de presse, le ministre de ivoirien de la Culture et de La Francophonie, Maurice Kouakou Bandama, a fait savoir que son pays en tant qu'invité d'honneur ira au FESPACO 2017 pour faire honneur au cinéma africain.

Aux professionnels du 7e art, il les a invités à la qualité leur crédo. Quant aux jeunes, le ministre Bandama a souhaité qu'ils s'inspirent des anciens.

Pour sa part le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, a fait savoir que le choix porté sur la Côte d'Ivoire se justifie par une volonté commune de mettre en lumière le dynamisme de l'industrie ivoirienne du cinéma et de l'audiovisuelle et de favoriser ainsi un échange d'expérience.

Aussi il a indiqué que le cinéma ivoirien à marqué l'histoire du FESPACO avec des cinéastes de grandes renommées.

Au nom du gouvernement burkinabè, M. Barry a exprimé sa reconnaissance aux autorités ivoiriennes pour avoir accepté d'être le pays invité d'honneur à cette 25e édition de la biennale culturelle.

Alpha Bondy à la cérémonie d'ouverture

Il a aussi laissé entendre que la méga star du reggae ivoirien, Alpha Blondy, sera à la cérémonie d'ouverture du 25e FESPACO au stade municipal.

Quant au délégué général du FESPACO, Ardiouma Soma, il a souligné que le FESPACO, créé en 1969 est devenu la vitrine du cinéma africain. Il présente ainsi, chaque deux ans, le reflet de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel du continent, a fait savoir M. Soma.

« La préparation du FESPACO 2017 est marquée par le chiffre record. Les inscriptions des films sont passées de 760 films en 2015 à plus de 1 000 films en 2017, soit une augmentation d'un peu plus de 30% », a révélé le délégué général de la biennale.

Pour lui, le nombre élevé de films inscrits est un signe révélateur du dynamisme du cinéma et de l'audiovisuel dans plusieurs pays d'Afrique.

Et de poursuivre que le FESPACO 2017 prévoit plusieurs activités réparties en cinq volets. La sélection officielle des films, le Marché international du cinéma et de l'audiovisuel, les rencontres professionnelles, les cérémonies évènementielles et le côté off du festival.

M. Soma a annoncé qu'environ 150 films seront retenus pour la sélection officielle parmi les 1 000 tous genres confondus (long métrage, court métrage, documentaire, films d'école).

Cette année le côté off du festival sera marqué par la création d'un village et l'animation « Akwaba » grâce au pays invité d'honneur.

L'accent sera aussi mis sur deux volets essentiels, à savoir, la numérisation et projection des films de la sélection et transformation du MICA en un espace dynamique de rencontres d'affaires.

Le délégué général a, par ailleurs, adressé ses remerciements à tous les partenaires du FESPACO.