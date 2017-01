Burkina Faso: La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur du 25e FESPACO, dévoile la programmation

Reprise du procès des militaires qui voulaient attaquer la maison d'arrêt et de correction des… Plus »

Le Fespaco qui aura pour thème cette année « Formation et métier du cinéma », un thème qui n'est pas nouveau mais reste d'actualité tant il est vrai que le continent voit se développer son industrie cinématographique et télévisuelle.

Abidjan et Ouagadougou marchent main dans la main pour cette 25e édition, avec, sur les vingt longs métrages en compétition officielle, trois films burkinabè, deux films ivoiriens et un dénominateur commun : la jeune classe qui monte avec Appoline Traoré pour Frontières, Adama Roamba pour La forêt du Niolo ou encore l'Ivoirien Olivier Koné pour L'Interprète.

Le prestigieux Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tiendra du 25 février au 4 mars prochain et cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui est le pays « invité d'honneur ». C'est donc tout naturellement à Abidjan que la programmation du festival a été présentée en exclusivité mondiale.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.