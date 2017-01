Congo-Brazzaville: Vie associative - Destinée Hermella Doukaga obtient le soutien de l'Amicale des anciens de l'armée de l'air

L'Amicale des anciens de l'armée de l'air, « Aile Cassée » compte désormais se mettre à la disposition de la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga. L'engagement a été pris le 5 janvier à Brazzaville par le président de "Aile Cassée", le colonel Adolphe Mackongo.

« Toutefois qu'elle aura besoin de nous et dès que la nécessité se fera sentir, nous serons toujours à ses côtés. Nous la suivons depuis qu'elle a été honorée. Nous aussi avons été honorés d'avoir un des nôtres à cette haute fonction qui a bénéficié de la confiance du président de la République », s'est rejoui le président de Aile Cassée, à l'issue d'une rencontre avec la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique. Il a par ailleurs informé que Destinée Hermella Doukaga est un fruit de l'armée de l'air congolaise. « Nous avons profité de notre présence auprès du ministre pour lui présenter nos civilités et nos vœux de nouvel an. Mais l'objet exact de notre visite était de faire connaitre notre association dénommée l'Amicale des anciens de l'armée de l'air », a ajouté le président Adolphe Mackongo.

Il s'est ensuite félicité du travail jusque là abattu par la ministre DouKaga dans le cadre de ses attributions. « Nous congolais, on avait pratiquement perdu l'habitude de nos symboles. Nous autres qui parlons, on avait les choses qu'on négligeait, mais depuis que la ministre est là, on apprend à travers ses enseignements et à travers diverses émissions, tout ce qu'elle fait comme travail notamment réapprendre à respecter les symboles de la République. Et ça ; ça nous honore énormément », a-t-il conclu.