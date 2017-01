Congo-Brazzaville: Lékoumou - Démarrage des travaux de reconstruction des maisons détruites par des intempéries

La ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Antoinette Dinga Dzondo, a procédé le 2 janvier, au village Lilendé, à 25 km de la sous-préfecture de Sibiti, dans le district de Mayéyé, au lancement des travaux de reconstruction des maisons détruites lors du passage d'un vent violent, le 15 décembre 2016

Cette grande pluie accompagnée d'une tornade avait, en effet, détruit des maisons dans les villages de Lilende, Indzéri, Makanda et Dziembo, dans le district de Mayéyé, dans le département de la Lékoumou. Au total, 224 personnes issues de 35 familles se sont retrouvées sans-abri dans l'après-midi du 15 décembre dernier. Un vent d'une violence indescriptible que les populations qualifient de diabolique et appuyé par une forte pluie. Les dégâts matériels étaient énormes : 37 maisons détruites ; toiture d'une école emportée ; arbres, vergers, bananeraies et champs ravagés.

Pour faire face à cette situation désastreuse, le ministère en charge de l'Action humanitaire a entreposé déjà 70 tonnes de ciment, 2500 tôles, 700 chevrons, 350 bastings, 150 planches de coffrage, plus de 200kg de pointes, 40 brouettes, 40 pioches et pelles... Pour prouver leur engagement à cette cause noble, une trentaine de jeunes et d'adultes ayant à leur tête des chefs de village, ont déchargé plus de 1400 sacs de ciment et autres matériels de construction sans s'attendre à une quelconque récompense.

« Nous nous engageons à respecter le contrat qui nous lie avec vous. Madame la ministre, soyez rassurée que nous allons mobiliser nos troupes pour que nos villages puissent redorer leur blason », a promis le chef de village Lilendé, sourire accroché aux lèvres, au nom de tous ses collègues et des populations bénéficiaires.

S'adressant aux bénéficiaires, Antoinette Dinga Dzondo les a appelés à s'impliquer massivement pour la reconstruction des maisons détruites dans les différents villages. « Nous n'allons plus vous donner le matériel comme dans le passé. Nous allons ensemble reconstruire vos maisons. Je vous demande de faciliter le travail des ouvriers qui sont affectés sur vos chantiers respectifs », a lancé la ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité.

En effet, sur les différents chantiers, une vingtaine de maisons commencent à sortir de terre. Une centaine de maçons et d'ouvriers travaillent d'arrache-pied. Ils ont pour mission de livrer des maisons dans un ou deux mois au ministère. « J'ai demandé aux bénéficiaires dont les maisons étaient derrière de sortir sur la grande voie. Il y a de l'espace. Nous voulons profiter de cette occasion pour agrandir notre village », a déclaré le chef du village de Lilendé.

« Le projet ne peut pas s'arrêter en dépit de la situation économique et financière difficile »

D'après Antoinette Dinga Dzondo, cette opération, lancée le 28 décembre dernier au village de Bihongo, à 18 km de Nyanga, dans le département du Niari, est un projet communautaire qui ne peut pas s'arrêter en dépit des difficultés économiques et financières que connait le pays. « On a commencé, on ne peut s'arrêter. Plus jamais la remise du matériel dans l'assistance humanitaire. Nous allons apporter maintenant des matériaux durables de construction et reconstruire les maisons avec les bénéficiaires », a conclu la ministre, répondant à un journaliste.

Profitant de sa présence à Mayéyé, la ministre a distribué des jouets et des pagnes aux enfants et femmes sinistrés. Des kits alimentaires également ont été distribués aux populations sinistrées et aux familles d'accueil.