Burkina Faso: Crise à l'UNPC-B - Une administration provisoire indépendante avant les élections

Le prestigieux Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tiendra du 25… Plus »

Nous pensons désormais que la hache de guerre est enterrée », a dit le ministre. Il s'est engagé par ailleurs, à accompagner l'UNPC-B et à faire en sorte que de telles crises ne se reproduisent plus dans la structure. En rappel, L'UNPC-B depuis quelques années, connaît une crise.

« Vraiment, nous avions beaucoup d'appréhensions, quand on sait qu'il y a une équipe qui s'est scindée en deux. Le plus souvent, la réconciliation est difficile, mais grâce à la sagesse de chaque groupe, nous sommes parvenus à une conclusion qui honore notre pays.

Les pourparlers ont duré toute la journée et les conclusions qui en ont résulté, ont été acceptées par les deux camps. « C'était notre souhait le plus ardent.

Pour aboutir à cet accord, il y a eu d'abord un huis clos entre la délégation gouvernementale et les frondeurs, puis avec le bureau du conseil de gestion, et enfin une plénière qui a permis de rapprocher les propositions des deux camps.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.