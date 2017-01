Du 28 novembre au 3 décembre, le Burkina Faso a célébré la Semaine nationale de la citoyenneté (SENAC). Au Centre-Ouest, il était question de semaine régionale du civisme et de la citoyenneté pour la même période.

Et c'est la gouverneure Alizata Dabiré qui a donné le top de départ des activités à travers un cross populaire qui a regroupé l'ensemble des forces vives de la région avec une présence remarquée des élèves des établissements secondaires de la ville.

La célébration de la semaine nationale du civisme et de la citoyenneté est célébrée depuis 2004 par le ministère en charge des droits humains. Elle traduit la volonté du gouvernement burkinabè pour la restauration d'un civisme et d'une citoyenneté responsable.

Elle offre au ministère des Droits humains et de la Promotion civique, l'opportunité de mener des activités consistant à faire largement connaître et comprendre au public les droits et devoirs du citoyen.

Au niveau régional, ce sont les mêmes objectifs qui sont assignés aux directions régionales. Pour l'édition 2016 au Centre-Ouest, la manifestation est organisée conjointement par la Direction régionale des droits humains et de la promotion civique (DRDHPC) et celle de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (DRENA).

C'est sous le thème : « Civisme et cohésion sociale : quelle contribution des acteurs de l'éducation pour une promotion du civisme et de l'écocitoyenneté? » que la Semaine du civisme et la citoyenneté s'est déroulée.

Un thème qui a permis durant la semaine, de mettre en exergue le lien important entre la promotion du civisme, de l'écocitoyenneté et de la cohésion sociale. Et c'est particulièrement en milieu scolaire que l'accent a été mis.

Une stratégie adoptée par la direction régionale en charge des droits humains quand on sait que ce milieu est aujourd'hui caractérisé par une recrudescence des actes d'incivisme.

Pour la directrice régionale des droits humains et de la promotion civique du Centre-Ouest, Bernadette Kanazoé, la montée de l'incivisme et ses conséquences négatives sur la paix et la stabilité rappellent à suffisance que la paix et la promotion du civisme sont des valeurs qui ne sont jamais définitivement acquises. Il convient donc de les préserver et de les promouvoir à travers une éducation continue des populations aux droits humains et au civisme.

L'éducation à la citoyenneté responsable doit donc être une constante à tous les niveaux de la société, a-t-elle soutenu. C'est d'ailleurs ce qui justifie que la DRDHPC et la DRENA ont décidé de fédérer leurs forces en vue de mieux lutter contre l'incivisme et de promouvoir la citoyenneté au Centre-Ouest, dont l'exemple a été donné au cours de cette semaine.

Les activités organisées au Centre-Ouest durant la semaine en plus du cross populaire, y figurent l'animation de quatre conférences en milieu scolaire à Koudougou, Réo, Léo et Sapouy, l'organisation de jeux-concours radiophoniques durant toute la semaine ; l'organisation d'une opération zéro sachet plastique dans la ville de Koudougou et dans les établissements préscolaires, primaires, post-primaires et secondaires, l'organisation d'un théâtre forum; la vulgarisation de dépliants et du manuel de citoyenneté dans les établissements scolaires, l'organisation d'activités d'apprentissage sur la morale et le civisme au préscolaire et au primaire.

Toutes ces activités ont été organisées avec pour objectif général assigné à la semaine régionale, la promotion du civisme et la citoyenneté dans la région du Centre-Ouest.

De façon spécifique, la semaine régionale avait entre autres objectifs, d'engager davantage les populations en général et en particulier les acteurs du système éducatif pour une citoyenneté responsable et respectueuse des valeurs de civisme; de susciter une prise de conscience de la population sur les enjeux et les défis liés à la promotion du civisme et de l'écocitoyenneté, d'encourager la participation citoyenne des élèves dans l'entretien de leur cadre de vie et de travail, d'amener les acteurs à jouer pleinement leur partition dans la promotion du civisme et de la citoyenneté.

En donnant le top de départ des activités, la gouverneure a invité l'ensemble de ses administrés à donner le meilleur d'eux-mêmes dans un esprit de patriotisme, à participer pleinement à toutes les activités, en s'appuyant sur les valeurs du civisme et de la citoyenneté telles que l'intérêt général, l'intégrité, la solidarité, le respect des droits et des libertés des autres citoyens, l'autorité de l'Etat...