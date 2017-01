Burkina Faso: Partenariat LONAB/CMABF - Une convention pour booster le secteur de l'artisanat

Le prestigieux Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tiendra du 25… Plus »

Je voudrais souhaiter aux parieurs et à l'ensemble des Burkinabè une année de paix, de santé, de prospérité et de réconciliation nationale pour qu'ensemble nous bâtissions notre beau pays » a-t-il laissé entendre. Il a invité les parieurs à doubler la mise afin qu'en 2017 la LONAB enregistre au moins cinq millionnaires.

Selon lui, ces gains leur seraient profitables à condition d'une utilisation rationnelle et judicieuse. Par ailleurs, M. Carama a formulé quelques vœux à tous les Burkinabè à l'occasion du nouvel an. «

Selon le directeur général de la LONAB, Lucien Carama, en parafant cette convention, son entreprise veut soutenir et encourager l'excellence et le professionnalisme dans le domaine de l'artisanat. « La LONAB a vite accordé son approbation lorsque le ministère en charge de l'artisanat l'a approché pour solliciter un partenariat avec la CMABF », a-t-il déclaré.

La Loterie nationale Burkinabè (LONAB) a inscrit le secteur de l'artisanat dans son plan stratégique 2016-2025 qui prévoit, à l'axe 4, un accompagnement des Petites et moyennes industries (PMI) et des Petites et moyennes entreprises (PME).

