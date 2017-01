Burkina Faso/Mali: Préparation des Etalons - Un huis clos décrété avant d'affronter le Mali

Le prestigieux Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tiendra du 25… Plus »

Une équation de plus à résoudre pour Paulo Duarte et on espère qu'on verra des esquisses de solutions au sortir du match face aux Aigles du Mali le prochain samedi.

Dans la semaine qui a précédé ce face-à-face avec les Lions locaux, Duarte et ses ouailles, dans leur camp de concentration à Marrakech, ont travaillé essentiellement sur la tactique et les automatismes entre les joueurs.

« Cette rencontre face aux locaux marocains nous a permis de former une mixture entre les joueurs qui ne sont pas fréquemment titulaires et ceux qui ont l'habitude de démarrer les matchs avec moi.

Le sélectionneur qui a pratiqué le turn-over pour voir en situation de jeu beaucoup de joueurs qu'il n'a pas l'habitude d'avoir sous la main a pu tirer des motifs de satisfaction dans cette contreperformance. C'est la volonté des uns et des autres à prouver qu'ils veulent faire partie non seulement de la liste des 23 mais également dans le 11 entrant.

