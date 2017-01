Burkina Faso: Plans locaux de développement - Tenir compte des thématiques émergentes environnementales

Le prestigieux Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tiendra du 25… Plus »

« Cependant, on remarque fort malheureusement qu'il y a beaucoup de projets, de politiques et programmes qui ont été élaborés sans une réelle prise en compte de ce volet ; voilà pourquoi de concert avec le SP/CNDD, nous avons décidé d'organiser cet atelier », a relevé Mme Sawadogo.

Selon Jean Lingani, représentant le Secrétaire permanent du CNDD, certaines thématiques émergentes environnementales (changement climatique, diversité biologique, zones humides, gestion durable des terres, développement durable), le genre, l'économie locale, etc. qui concourent au développement local et qui sont soutenues par des partenaires sur le terrain ne sont pas suffisamment prises en compte par le guide méthodologique.

Les différentes communications ont porté sur les enjeux et les défis du processus actuel d'élaboration des Plans locaux de développement (PLD), les dispositions des guides méthodologiques de planification locale révisés, les différentes étapes de la planification locale, les modalités de prise en compte des thématiques émergentes environnementales ainsi que le genre dans la planification locale, les acteurs de la planification locale et leurs rôles respectifs, un exercice pratique sur comment prendre en compte les thématiques émergentes environnementales et le genre dans la planification locale.

