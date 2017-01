Ile Maurice: Remboursement SCBG - Des garanties pour les détenteurs

À cela, Roshi Bhadain réplique que les Mauriciens et étrangers seront traités de la même manière. «La Financial Intelligence Unit traite tous les dossiers sans distinction aucune. Nous avions une centaine de cas qui ont été référés à la police et à l'ICAC.

C'est par le biais d'un communiqué, daté du 28 décembre, que le ministère des Services financiers avait informé ces clients de la remise de ce certificat, du 5 au 12 janvier 2017. Selon le travailleur social et représentant des clients, Salim Muthy, «tout s'est déroulé dans le calme et la sérénité.»

Attestation de paiement de leurs dus en main, les détenteurs des ex-polices d'assurance Super Cash Back Gold (SCBG) et Bramer Asset Management (BAM) de la BAI affichaient, pour la plupart, une mine des beaux jours à leur sortie du bureau de la National Property Fund Ltd (NPFL), au Hennessy Court, à Port-Louis.

