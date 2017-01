Madagascar: MEN - Va pour la transparence des recrutements

Les jeunes joueurs avec le DTN et le président de la FMT. Plus »

Organisation. Devant assurer un meilleur fonctionnement des procédures administratives et garantir la sécurité ainsi que la sûreté des citoyens, cette mesure entrera en vigueur à partir de cette semaine. Elle devrait également mettre en place « la transparence » des recrutements au niveau du MEN. « Une résolution a été adoptée depuis la dernière vague de recrutement, la 8e, et va continuer avec les années » d'après toujours Sandro Rabeandalana.

« Le mal est partout »... Et le monde de l'administration est un des lieux préférés des malfaiteurs. En effet, la direction des ressources humaines du Ministère de l'Education Nationale a récemment été victime d'une opération d'arnaque. Cette dernière ayant été perpétrée par un homme qui s'est prétendu être le directeur des ressources humaines et qui avait procédé à un « faux » procédure de recrutement au sein dudit ministère.

