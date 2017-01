Madagascar: Le pouvoir sans partage des dirigeants actuels

Ses adversaires ne peuvent pour l'instant que constater leur impuissance. Ceux qui ambitionnent de se présenter aux prochaines présidentielles ne savent pas quel sort sera réservé à leur candidature. Ils sont tributaires des artifices juridiques utilisés par le pouvoir pour valider ou non cette dernière. L'ancien président Marc Ravalomanana semble tout à fait serein et paraît sûr de remporter les suffrages des Malg aches lors de cette élection présidentielle.

Les raisons avancées sont étayées sur le plan juridique et ne peuvent pas être contestées. Le candidat du HVM a donc tout le temps nécessaire pour multiplier les tournées à travers l'île. Il a donc déjà commencé à sillonner les provinces et fait des bains de foule complaisamment montrés à la une de certains journaux.

