Madagascar: Comité International des Jeux (CIJ) - La réunion reportée en avril

Les jeunes joueurs avec le DTN et le président de la FMT. Plus »

Cette réunion permettra surtout de finaliser les disciplines au programme de cette échéance. Il est à signaler que quatorze disciplines ont été retenues lors de la réunion du CIJ tenue l'année dernière à Maurice. Il s'agit de l'athlétisme, du badminton, du basket-ball, boxe, du cyclisme, du judo, de l'haltérophilie, de la natation, de tennis de table, de football, du volley-ball, du rugby à 7, et le handisport (natation et athlétisme).

Il ne reste plus que deux ans avant les 10es Jeux des Iles de l'Océan Indien (JIOI) à Maurice. Et pour la préparation de cette échéance régionale, la réunion du CIJ est plus qu'importante pour voir la réalité de l'avancement de la préparation et de l'organisation. Initialement prévue au mois de février, la réunion du Conseil International des Jeux (CIJ) se déroulera finalement en avril prochain à Maurice.

