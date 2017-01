Madagascar: Groupement d'Urbanisme d'Antananarivo - Lalao Ravalomanana élue présidente

En effet, si pour l'OPCI - l'objet est de fusionner des communes au sein d'un même espace en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace, ce groupement d'urbanisme sera l'occasion pour les communes ainsi regroupées d'élaborer une stratégie intégrée relative à l'urbanisme et dont les conséquences les lieront. Notons que le PUDi d'Antananarivo sera officiellement lancé en Mars prochain.

Notons que ce dernier est le fruit d'un partenariat entre les gouvernements malgache et japonais à travers le projet JICA. D'après le M2PATE, « la mise en place du Groupement d'urbanisme de l'agglomération d'Antananarivo permettra de contribuer à la croissance économique solide et inclusive de Madagascar ». Le nouveau PUDi s'étendra sur une durée de 20 ans, donc, devrait connaître un nouvel updating en 2036.

20 ans. Le Groupement d'Urbanisme d'Antananarivo constitué par la présidente et ses 3 vice-présidents - en l'occurrence les maires des Communes rurales d'Ampitatafika, d'Ambohimangakely et d'Ivato - a été informé sur la révision du Plan d'Urbanisme Directeur (PUDi) de la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) et de la périphérie.

