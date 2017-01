Madagascar: Aire de stationnement en surface - Extension en stand-by pour Easy Park

Les jeunes joueurs avec le DTN et le président de la FMT. Plus »

Le stationnement abusif et le stationnement gênant sont classés dans la catégorie 2 des infractions, passibles d'amende dont le montant s'élève à 35 000 ariary. La catégorie 3 concerne le stationnement interdit dont l'amende est fixée à 120 000 ariary. Sont concernés les stationnements sur un lieu réservé aux personnes handicapées ou à la livraison. Et enfin, la catégorie 4 pour stationnement dangereux, est passible d'une amende de 120 000 ariary.

Bien en évidence sous un balai d'essuie-glace, le document somme l'usager de s'acquitter d'un montant de 12 000 ariary, faute de quoi, l'amende sera encore plus lourde, après l'expiration du délai de paiement. La procédure faisant mention de 5 minutes d'attente au minimum devant le véhicule en situation d'infraction, avant toute verbalisation, n'est, dans ce cas, pas appliquée par certains agents, provoquant la colère des usagers, aussitôt soutenus par les passants et d'autres usagers des parkings.

Critiques. La mauvaise qualité du service proposé par Easy Park, notamment les attitudes de ses agents sur le terrain, est la principale critique émise par les usagers. En effet, les échanges verbaux sont parfois musclés entre les agents d'Easy Park et les usagers lorsque ces derniers ont le dos tourné pour aller, justement jusqu'à l'horodateur pour y retirer un ticket de stationnement et retrouvent, à leur retour, une ... contravention !

A Analakely et Antaninarenina, principales zones où le stationnement payant en surface est géré par Easy Park, les procédures qui régissent le paiement du temps de stationnement et les horodateurs ne sont pas encore totalement assimilés par les usagers.

