Madagascar: Namorona, une ville désertée par ses habitants

Abus et barbarie à Ankasina. Armés d'un pistolet automatique et d'un poignard, un militaire en service au… Plus »

A notre arrivée, un groupe de 7 jeunes hommes se sont enfuis, de même trois jeunes femmes ont pris la fuite, se cachant derrière des arbres en jetant leurs affaires aux Ampanjaka. La rencontre sur place a fortement condamné le lynchage du gendarme d'acte barbare et inhumain, « où sont les défenseurs des droits de l'Homme pour nous aider ? » déplore un gendarme, notre collègue n'a pas voulu tirer sur la foule et c'est lui qu'ils ont tué à coups de bois rond et de couteau.

Son adjoint à l'hôpital avec multiples traumatismes surtout psychologique, le bureau saccagé et le mur plein de défécation. Les deux autres éléments ont rejoint leur brigade mère à Mananjary avec leurs familles. Quant à la famille du mort, elle est à Betroka. Les gendarmes les plus proches sont à Ampasimanjeva à 25km. Pour les hommes de Namorona, ils ont fui dans la forêt.

Namorona presque désert, la peur des représailles des gendarmes, des vengeances de la famille du mort font que le village de Namorona est presque désert, il y a moins du tiers de la population a estimé le Ampanjaka Iaban i Gisy, ces représailles en plus ne sont que des rumeurs étant donné qu'il n'y a plus de gendarmes sur place : le chef de poste lynché à mort par la foule.

Le village presque vide, il n'y a presque plus de femmes et d'enfants.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.