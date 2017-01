Congo-Brazzaville: Sud-Ubangi - John Mopondi Maloka bat le rappel des troupes de Kungu

Le député élu du territoire de Kungu a exhorté les ressortissants de cette partie de Sud-Ubangi à l'unité, la cohésion et à l'amour en vue d'assurer le développement de leur contrée.

Au cours d'une rencontre le 29 décembre dans la salle de fête du village Okote à Kinshasa-Barumbu avec des ressortissants du territoire de Kungu vivant dans la capitale congolaise, l'élu de cette partie de la province de Sud-Ubangi, le député John Mopondi Maloka, a appelé ses frères et sœurs de Kungu à cultiver l'unité et la paix pour assurer le développement de leur terroir. Cette rencontre a permis à ce membre de l'Assemblée nationale de communier avec sa base vivant à Kinshasa et d'échanger les vœux pour l'année qui commence.

Devant plusieurs centaines de ressortissants de ce territoire, le député national le mieux élu de cette partie de la province du Sud-Ubangi, a rappelé la confiance que toutes les circonscriptions électorales du territoire de Kungu lui ont faite, en l'élisant pour les représenter à l'Assemblée nationale. Rappelant qu'il avait eu plus de voix que tous les autres élus de ce territoire, John Mopondi Maloka profite de cette position pour lancer un message de paix, de cohésion et de l'unité à toutes les filles et tous les fils de ce territoire. « Rien ne vaut plus que l'unité. C'est pourquoi je vous appelle à la cohésion en vue de travailler pour le développement de notre contrée. C'est cela qui fera notre force », a-t-il dit.

Un territoire post-conflit oublié

Le député John Mopondi a rappelé que Kungu est un territoire post-conflit. Par cette position, a-t-il noté, cette partie de la province de Sud-Ubangi devrait bénéficier d'un regard particulier de toute la République, comme il en a notamment été décidé par le gouvernement, qui a même créé un fonds au bénéfice des différents territoires post-conflit à travers le pays. Aujourd'hui où les ressortissants de ce territoire se lèvent pour manifester leur volonté de travailler ensemble pour le développement de leur terroir, ils veulent également voir leur contrée bénéficier de ces avantages prévus dans le cadre de ce fonds et de la gestion de la République.

C'est dans cette optique qu'ils ont renouvelé leur confiance en leur leader et élu pour le plaidoyer en faveur de cette partie du Sud-Ubangi afin d'effacer les séquelles de tous ces conflits qui ont martyrisé ce territoire dont l'affaire Udjani et consorts. « Vous êtes notre leader. Nous vous avons envoyé à la chasse et savons que si la campagne est fructueuse, Kungu va manger à sa faim et va se réjouir », a noté le représentant des hommes de Kungu à John Mopondi. La représentante des femmes de Kungu a, elle, plutôt souligné certains besoins de ce territoire dont une radio.

Acceptant de continuer à jouer ce rôle de porte-étendard du territoire de Kungu, John Mopondi s'est dit reconnaissant envers le chef de l'État dont il continue à soutenir la lutte pour la paix et la cohésion nationale, ainsi que la population de kungu, qui continue à lui faire confiance. « Je suis venu au nom d'un parti politique et vous m'avez fait confiance et également vous avez fait confiance à celui qui m'avez envoyé, le chef de l'État, Joseph Kabila. Je sais que vous attendez le retour de l'ascenseur. Je vous rassure que le message est arrivé et vous serez servis », a-t-il promis, en exhortant ses frères et sœurs de Kungu à continuer à soutenir le président de la République dans son combat pour la paix.

Jetant un regard sur le rétroviseur, ces ressortissants de Kungu réunis à Kinshasa ont relevé que leur territoire a vraiment été oublié, parce que même le fonds destiné aux territoires post-conflit n'a pas tenu compte de Kungu. Ne bénéficiant pas des retombées dudit fonds des territoires post-conflits, Kungu n'a plus vu ses filles et fils élevés, depuis l'AFDL, au rang de ministre ni de mandataire. « Même dans l'actuel gouvernement, il n'y a aucun représentant du territoire de Kungu, malgré le soutien exprimé au chef de l'État, concrétisé par l'élection de ce député qui est allé avec son nom et qui a battu tout le monde », a souligné John Mopondi, notant que Kungu est le fief naturel de Jean-Pierre Bemba.