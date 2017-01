Congo-Brazzaville: Nouvel An - Les ambassadeurs encouragent Denis Sassou N'Guesso à poursuivre ses efforts de médiation

Comme à l'accoutumée chaque année, le corps diplomatique accrédité au Congo a présenté, le 5 janvier, ses vœux de Nouvel An au couple présidentiel. Une occasion qui a permis aux ambassadeurs d'encourager le président de la République pour son implication décisive dans la résolution de certains conflits et autres questions comme le terrorisme, les changements climatiques et le retour à la cohésion dans toute l'étendue du territoire national.

Invitée à prononcer son mot, la doyenne du corps diplomatique, Marie-Charlotte Fayanga, qui s'exprimait au nom de tous les ambassadeurs en poste à Brazzaville, a souhaité que les efforts de médiation menés par le Congo se poursuivent. Elle a voulu que cela se fasse dans des dialogues politiques ouverts à la suite des contentieux pré ou postélectoraux dans divers pays du continent africain comme cela a été le cas au Gabon et au Burundi. Il en est de même pour les pays qui peinent à trouver la paix suite à des conflits internes comme en Centrafrique, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, en Libye et au Nigéria.

« La communauté diplomatique sait pouvoir compter sur vous, pour poursuivre vos efforts inlassables de médiation, en vue de rechercher et de trouver des solutions idoines aux conflits qui perturbent la stabilité et l'équilibre de nos pays », a insisté l'ambassadeur de la République centrafricaine.

Pour la diplomate, cet encouragement vaut la peine, étant donné que « plusieurs régions et pays du monde demeurent affectés par des crises politiques ou armées, qui déstabilisent durablement nos sociétés et sèment le désarroi parmi les populations civiles... ». « L'observation de notre monde laisse apparaitre un univers en déficit de paix », a souligné l'ambassadeur, qui a déploré aussi la montée de l'intolérance, de la haine, de l'indifférence, des extrémismes et des populismes.

Ces conflits et autres violences aux conséquences nombreuses - pertes en vies humaines, dégâts énormes en infrastructures, crise de réfugiés et de l'immigration, etc. - persistent, selon la diplomate, non pas faute d'initiatives, mais du fait de la « complexité des problèmes internationaux » et autres désordres socio-économico-politiques.

S'appesantissant sur le terrorisme, dont la nécrologie des victimes a affranchi en 2016 le chiffre de 50 000 personnes, la doyenne du corps diplomatique a invité la communauté internationale « à prendre des mesures urgentes en vue de renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste ».

La question de l'environnement était également en centre des préoccupations des ambassadeurs. A ce sujet, ils ont estimé que « la convergence de vues et la synergie d'actions soient de mise pour faire avancer le dossier climat ». Marie-Charlotte Fayanga a particulièrement salué les apports du Congo, dont l'action et les efforts « s'inscrivent dans cette volonté de promouvoir la protection de l'environnement ». « Nous apprécions du reste votre initiative d'un Fonds Bleu, qui, si elle est réalisée, comme nous l'appelons de tous les vœux, permettra au Bassin du Congo d'être à la fois un poumon économique et un pôle de production pour l'économie de la sous-région », a relevé la diplomate.

La nécessité d'un retour à la cohésion nationale

La doyenne du corps diplomatique a passé en revue la situation politique, économique et sociale du Congo pour l'année écoulée et prié le président de la République de travailler en vue d'un retour à la cohésion nationale comme il l'avait fait en 1997, mais aussi lorsqu'il contribue à la normalisation de la situation dans certains pays. « Nous vous invitons à persévérer dans cette voie pour que la paix chèrement acquise, soit conservée sur toute l'étendue du territoire », a déclaré Marie-Charlotte Fayanga, soulignant que les ambassadeurs encouragent aussi l'initiative du « vivre-ensemble ». Cette initiative vise à restaurer la confiance entre Congolais et à conjurer la méfiance.

Dans son bref discours de circonstance, le président de la République a dit que l'analyse du monde faite par le corps diplomatique est « juste », puisqu'elle fait mention de réels problèmes auxquels les Etats sont confrontés dont des crises armées, violences, et terrorisme qui font de nombreuses victimes parmi les populations.

Denis Sassou N'Guesso n'a pas caché son optimisme à trouver des solutions appropriées à ces problèmes. « La communauté internationale peut avoir les moyens et les ressorts pour endiguer l'ensemble de ces fléaux », a-t-il estimé. « Il faut pour cela qu'elle mobilise toutes les nations pour leur faire comprendre que c'est avant tout et toujours vers la paix, la justice et la solidarité que doivent se porter la volonté de tous les peuples et l'action de tous les Etats », a-t-il ajouté.

Evoquant la situation en Libye, le chef de l'Etat a affirmé qu'à cause des répercutions sur les pays voisins, la région et au-delà, la crise dans ce pays « mérite une attention particulière ». « C'est cela qui justifie la détermination de l'Afrique à se réapproprier ce dossier délicat, afin d'apporter sa contribution à la recherche d'une véritable sortie de crise », a-t-il expliqué. « La mise en place en janvier dernier d'un Comité de haut niveau de cinq chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine sur la Libye, participe de cette volonté et de cette responsabilité », a précisé le président.

Denis Sassou N'Guesso s'est, par ailleurs, félicité de ce que le Congo a pris en compte les Objectifs de développement durable (ODD) dans son nouveau plan national de développement pour la période 2017-2021. En ce qui concerne la question de l'environnement, il a saisi l'occasion des vœux au corps diplomatique pour réitérer l'appel qu'il avait « lancé à tous les partenaires afin qu'ils apportent leur soutien conséquent au Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ».