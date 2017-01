Congo-Kinshasa: Mise en œuvre de l'accord - Les évêques reconduits dans leur mission de bons offices

«Les choses sont claires après l'échange entre les évêques et le président de la République qui leur a demandé de tout faire pour mettre en application l'accord», a déclaré une source ecclésiastique après l'entretien avec le chef de l'État dont le contenu n'a pas été divulgué. Avec la reconduction du mandat des évêques catholiques, l'on croit savoir qu'une bouffée d'oxygène vient d'être donnée à l'accord dont la mise en application pose problème à la suite notamment de la question de la non-inclusivité soulevée par la majorité. Comme quoi, la balle se trouve dans le camp des évêques qui doivent sortir le grand jeu pour arrondir les angles et atténuer le plus possible la contestation.

