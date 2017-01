Congo-Brazzaville: Santé publique - Des agents de plusieurs administrations publiques approvisionnent le CNTS

« Le produit sanguin dans notre pays est subventionné, c'est-à-dire il n'est pas vendu au prix où il devrait l'être. Si on devait tenir compte des réactifs que nous achetons, du groupage sanguin qui est fait, et d'autres consommables, cela coûterait excessivement cher, mais l'Etat, dans sa bonté naturelle, a dit que le produit sanguin est subventionné. Ce que nous réclamons aux patients et qui est établi par des procédures, par des autorités, n'est qu'un coût symbolique pour faire participer la communauté », a expliqué Arsène Bikoué.

Selon le Dr Arsène Bikoué, à travers cette action, le CNTS voudrait montrer sa mission consistant à collecter du sang, à le préparer et à le sécuriser ainsi qu'à le mettre à la disposition des patients qui en ont besoin dans les hôpitaux et les structures sanitaires.

