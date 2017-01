Congo-Kinshasa: Ngoyi Kiomba inhumée à Kinkole

Originaire d'Eshadika dans la province de Lomami, maman Ngoyi est née le 09 novembre 1938 dans une famille de 8 enfants. Elle a fait des études jusqu'à obtenir un brevet de l'école ménagère à Kabinda. Veuve de monsieur Symphorien Kambondo, cette servante de l'Eternel laisse derrière elle 5 orphelins et des petits fils. La vie de l'homme sur cette terre est une promenade, dit-on, l'homme est venu de la poussière et il retournera à la poussière. Dieu a donné et il a repris que l'âme de sa servante repose en paix.

Une fervente servante de Dieu, Maman Ngoyi Kiomba a combattu le bon combat, elle a rendu l'âme alors qu'elle revenait du culte matinal. Ses obsèques ont eu lieu dans les installations de l'Eglise CEPAC de Mikonga dans la commune de la N'sele où, était-elle membre. Sur place, en présence de sa famille biologique, des membres de son église, des amis et connaissances, plusieurs programmes liés à ses obsèques ont été organisés. Notamment, un culte d'action de grâce, le pasteur Ngoyi a exhorté l'assistance à pouvoir mieux réfléchir sur la vie et la mort. Dans son homélie, le célébrant du jour a eu recours aux saintes écritures, précisément des passages contenus dans les livres de Genèse 4 :8-10, Psaumes 116 :15. Le pasteur a insisté pour faire comprendre à ses fidèles que la mort en réalité n'est qu'un changement d'état, alors l'homme doit savoir gérer sa vie sur la terre. Il a poursuivi pour consoler la famille éprouvée, en soutenant que la mort est un mystère que Dieu seul maîtrise. D'où, faut-il tout simplement rendre gloire à Dieu en toute circonstance. Pour conclure son homélie, le pasteur a signifié que la mort est un avertissement pour le commun des mortels.

Après la levée du corps, les obsèques de maman Ngoyi Kiomba ont été organisées dans l'enceinte de l'Eglise CEPAC. Les membres de la famille biologique de la défunte, les membres de l'Eglise CEPAC, les amis et connaissances sont venus rendre les derniers hommages à l'illustre disparue. Un culte d'action de grâce suivi des témoignages et les dépôts des gerbes des fleurs ont été célébrés le mercredi 4 janvier dernier, peu avant l'inhumation au cimetière de Kinkole.

